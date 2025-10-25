قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فيريرا على المحك.. مصير مدرب الزمالك مرهون بالفوز ببطولة السوبر

يانيك فيريرا
يانيك فيريرا
منتصر الرفاعي

يخضع مستقبل البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للتقييم من قبل إدارة النادي حتى انتهاء بطولة كأس السوبر المصري المقبلة، والمقرر إقامتها في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل في إمارة أبوظبي، بمشاركة أندية الأهلي، الزمالك، بيراميدز، وسيراميكا كليوباترا.

ووفقًا لمصدر داخل القلعة البيضاء، فإن هناك تحفظًا لدى بعض مسئولي الزمالك على أسلوب إدارة فيريرا للمباريات وطريقة تعامله مع اللاعبين، إلا أن الاتجاه السائد داخل النادي هو تأجيل أي قرار بشأن مصيره حتى نهاية بطولة السوبر، حفاظًا على استقرار الفريق الفني في المرحلة الحالية.

وعلى صعيد بطولة الدوري المصري الممتاز، يمر الزمالك بفترة من التراجع في النتائج، بعدما غاب عن الانتصارات في آخر ثلاث مباريات متتالية، حيث تعادل مع الجونة (1-1) في الجولة الثامنة، وخسر أمام الأهلي (2-1) في الجولة التاسعة، قبل أن يكتفي بالتعادل مع غزل المحلة (1-1) في الجولة العاشرة، ليحصل بعدها على راحة في الأسبوع الحادي عشر وفق نظام المسابقة.

ويستعد الفريق الأبيض حاليًا لمواجهة البنك الأهلي في الثامنة مساء الخميس المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الممتاز.

وفي المقابل، تأهل الزمالك مؤخرًا إلى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد فوزه على ديكيداها الصومالي بمجموع المباراتين 7-0 (سداسية في الذهاب وهدف في الإياب).

ويذكر أن فيريرا قاد الزمالك في 16 مباراة حتى الآن، حقق خلالها 7 انتصارات، و3 تعادلات، وتلقى هزيمتين، فيما سجل الفريق 21 هدفًا واستقبلت شباكه 7 أهداف فقط.

يانيك فيريرا الزمالك كأس السوبر المصري الأهلي بيراميدز سيراميكا كليوباترا الدوري المصري

