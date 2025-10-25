خالد طلعت يختلف مع جمال عبد الحميد بشأن تشكيل الأهلي في الموسم القادم

علق الناقد الرياضي خالد طلعت على تشكيل الأهلي في الموسم القادم من الكابتن جمال عبد الحميد، في برنامج “اللعيب” مع الإعلامي مهيب عبد الهادي.

وكتب خالد طلعت، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "كابتن جمال عبد الحميد في برنامج اللعيب مع الزميل مهيب عبد الهادي حط تشكيل الأهلي في الموسم القادم بالشكل ده ومنهم 9 لاعبين من الزمالك".

وأكمل: "أنا بس بختلف معاه في كام حاجة، نحط عمر كمال عبد الواحد أو أحمد عيد باك يمين بدل هاني، ونحط بنتايج باك شمال بدل ياسين مرعي، والأهلي يشتري أحمد الشناوي بعد تألقه مع بيراميدز ".

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة إيجل نوار في دوري أبطال أفريقيا

ويستعد فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي لمواجهة فريق إيجل نوار البوروندي، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام إيجل نوار

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية - محمد علي بن رمضان - تريزيجيه - زيزو - أشرف بن شرقي.

الهجوم: جراديشار.

وحقق فريق الأهلي الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحقق الأهلي الفوز في مباراة الذهاب أمام أيجل نوار بنتيجة (1-0).

بهذا الفوز ارتفاع رصيد الأهلي في الدوري إلى 21 نقطة في صدارة الدوري منفردا، بينما توقف رصيد الاتحاد عند 8 نقاط في المركز الـ17.

ويواجه الأهلي إيجل نوار اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على ملعب “ستاد القاهرة الدولي”.