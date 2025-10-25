قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
روسيا تصعد العمليات العسكرية في أوكرانيا بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة عالية الدقة
يديعوت أحرونوت: ذعر في واشنطن .. ما الذي يهدد خطة ترامب لوقف الحرب؟
رئيس الوزراء: السبت 1 نوفمبر إجازة رسمية بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير
استمرار دعم الأشقاء السودانيين.. السكة الحديد تسيّر الرحلة الـ28 ضمن "العودة الطوعية"
تفاصيل وظائف البنك الزراعي المصري
المصريون يتبرأون من المتهم بصفع مسن السويس | دعوات لمقاطعة محلاتهم.. وملاك الإيجار القديم يتنصلون من فعلته
طقس أكتوبر 2025 يختتم بحرارة مرتفعة وأجواء مستقرة| ماذا سيحدث ؟
هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب
لقاء استثنائي.. ترامب يلتقي أمير قطر على الطائرة الرئاسية الأمريكية
هل يحقق ميسي حلم الوصول إلى الهدف رقم 1000 قبل نهاية 2028؟
إعلام إيراني يكشف معلومات سرية عن صناعات عسكرية إسرائيلية
ترامب: أمريكا استعادت الكثير من الأموال بسبب الرسوم الجمركية
رياضة

الزمالك يستعيد خدمات نبيل عماد دونجا في مباراة البنك الأهلي

نبيل عماد دونجا
نبيل عماد دونجا
يمنى عبد الظاهر

يستعيد الجهاز الفني لفريق الزمالك خدمات نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق فى مباراة البنك الأهلي المقرر لها الثامنة مساء الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

واستبعد يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك دونجا من مباراتي ديكيداها الصومالي فى الكونفدرالية، من أجل إراحة اللاعب ومنع تعرضه للإجهاد وتجهيزه للمباريات المقبلة فى الدوري خاصة أنه من العناصر والركائز التى لا غنى عنها.

وغاب الزمالك عن الانتصارات للمباراة الثالثة على التوالي بتعادله 1-1 مع ضيفه غزل المحلة في أخر ظهور له بالجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز قبل أن يحصل على راحة فى الاسبوع الـ 11 بسبب نظام المسابقة.

وتعادل الزمالك 1-1 مع الجونة في الجولة الثامنة قبل أن يخسر الجولة التاسعة 2-1 أمام الأهلي في قمة الكرة المصرية ثم تعادل مع غزل المحلة 1-1 ليفقد القمة.

وتأهل فريق الزمالك إلى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد تخطي ديكيداها الصومالى بسباعية نظيفة بمجموع مباراتي الذهاب والعودة، وفاز الزمالك فى الذهاب بسداسية دون رد وفاز فى العودة بهدف نظيف.

وقاد يانيك فيريرا الزمالك فى 16 مباراة حقق الفوز فى 7 مواجهات، وتعادل فى 3 مباريات، وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 7 أهداف.

الزمالك نبيل عماد دونجا البنك الأهلي مسابقة الدوري المصري الممتاز يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك ديكيداها الصومالي

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 350 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت

واقعه صفع مسن السويس

أول صور للمسن ضحية الصفع على يد شاب في السويس .. ما السبب ؟

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 25-10-2025

صاحب واقعة السويس

الفرحة مالية العيون.. أول صورة لمسن السويس عقب خروجه من القسم

أحمد فهمي

تعليق حاسم من أحمد فهمي على فيديو تجاهله للفنان هشام ماجد

واقعه مسن السويس

ضربه بالقلم ..القبض على المتهم بصفع مسن في السويس

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك اليوم 25-10-2025

الكشف عن التقزم - ارشيفية

الصحة: فحص 1.5 مليون طالب ضمن الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم بالمدارس الابتدائية

وفد منظمة Africa CDC

الصحة: فاكسيرا تدعم برنامج زمالة تصنيع اللقاحات لمنظمة Africa CDC

البابا تواضروس

البابا تواضروس والمجمع المقدس يودعان الأنبا أنطونيوس مرقس

بالصور

جنرال موتورز تسرح أكثر من 200 موظف في إطار خطة لخفض التكاليف

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

مكياج ناعم .. كارولين عزمي تبهر متابعيها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

إجراءات قانونية ضد صاحب عقار ومدرس استخدما السطح مركزا للدروس الخصوصية بمنيا القمح

الشرقية
الشرقية
الشرقية

بعد زواجها من أحمد الجنايني .. إطلالات خطفت الأضواء لـ منة شلبي

منة شلبي وأحمد الجنايني
منة شلبي وأحمد الجنايني
منة شلبي وأحمد الجنايني

مرض كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تفاجئ جمهورها بإصابتها بمرض في الدماغ.. التفاصيل والأعراض

زواج منة شلبي وأحمد الجنايني

خلاص مبقتش سنجل.. منة شلبي تعلن زواجها من المنتج أحمد الجنايني

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

