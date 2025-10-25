الزمالك يستعيد خدمات نبيل عماد دونجا في مباراة البنك الأهلي

يستعيد الجهاز الفني لفريق الزمالك خدمات نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق فى مباراة البنك الأهلي المقرر لها الثامنة مساء الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

واستبعد يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك دونجا من مباراتي ديكيداها الصومالي فى الكونفدرالية، من أجل إراحة اللاعب ومنع تعرضه للإجهاد وتجهيزه للمباريات المقبلة فى الدوري خاصة أنه من العناصر والركائز التى لا غنى عنها.

وغاب الزمالك عن الانتصارات للمباراة الثالثة على التوالي بتعادله 1-1 مع ضيفه غزل المحلة في أخر ظهور له بالجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز قبل أن يحصل على راحة فى الاسبوع الـ 11 بسبب نظام المسابقة.

وتعادل الزمالك 1-1 مع الجونة في الجولة الثامنة قبل أن يخسر الجولة التاسعة 2-1 أمام الأهلي في قمة الكرة المصرية ثم تعادل مع غزل المحلة 1-1 ليفقد القمة.

وتأهل فريق الزمالك إلى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد تخطي ديكيداها الصومالى بسباعية نظيفة بمجموع مباراتي الذهاب والعودة، وفاز الزمالك فى الذهاب بسداسية دون رد وفاز فى العودة بهدف نظيف.

وقاد يانيك فيريرا الزمالك فى 16 مباراة حقق الفوز فى 7 مواجهات، وتعادل فى 3 مباريات، وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 7 أهداف.