جلسة فنية بين فيريرا ولاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي في الدوري

عقد البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم السبت، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشرح المدير الفني بعض الأمور الفنية التي حدثت في مباراة ديكيداها الصومالي في إياب دور الـ32 للكونفدرالية الأفريقية.

وتحدث فيريرا مع اللاعبين عن خطة الإعداد لمباراة البنك الأهلي في الدوري، وطالب اللاعبين بضرورة التركيز وبذل أقصى جهد لتحقيق الفوز في اللقاء المقبل للاستمرار في المنافسة بقوة على صدارة الدوري.

وفاز فريق الزمالك على ديكيداها الصومالي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الجمعة على ستاد السلام، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ليتأهل الأبيض إلى دور المجموعات بعدما سبق وفاز الزمالك في لقاء الذهاب بسداسية دون رد.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها يوم 30 أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.