إسلام صادق يعنف مسؤولي كرة القدم واليد..السبب

طرح الإعلامي إسلام صادق سؤالاً مثير بشأن منظومة كرة اليد ومرة القدم.

وكتب إسلام صادق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"خلال العشرين عاما الماضية ..

لماذا فشلت منظومة كرة القدم في كل شيء أمام قوة الدكتور حسن مصطفى رئيس الإتحاد الدولي لكرة اليدالذي صنع أجيالا للمنتخبات الوطنية ومنع الجميع من التدخل والمجاملات في منظومة اليد ؟!".

ناقد رياضي يهاجم مسؤولي الزمالك بسبب فريق كرة اليد:

وكان قد هاجم الناقد الرياضي خالد طلعت إدارة نادي الزمالك بشأن تجاهلهم توفير اي دعم لفريق كرة اليد بالقلعة البيضاء وهو ما ادي لتراجع مستواه في الفترات الأخيرة.

تاريخ بطولات الزمالك في كرة اليد:

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" من سنتين قبل تولي مجلس حسين لبيب كان الزمالك متفوق على الأهلي في عدد البطولات في كرة اليد للرجال بفارق 9 بطولات كاملة (67 بطولة للزمالك مقابل 58 بطولة للأهلي)".

وأكمل:"خلال أخر موسمين الأهلي كسب 11 بطولة والزمالك مكسبشي ولا بطولة عشان الأهلي يتفوق على الزمالك باجمالي 69 بطولة للأهلي مقابل 67 بطولة للزمالك !!".

وأختتم خالد طلعت تعليقه : "الغريب ان رئيس النادي ونائب الرئيس وعضوة مجلس الادارة كلهم ينتمون الى اسرة كرة اليد وتاريخهم وخبرتهم كلها في كرة اليد !!!".