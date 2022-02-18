بداية نارية.. أرقام مصطفى فتحي مع التعاون السعودي

قدم الدولي المصري مصطفى فتحي انطلاقة قوية مع فريق التعاون السعودي، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كان مصطفى فتحي انضم إلى التعاون السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من الزمالك.

وقاد مصطفى فتحي التعاون أمس، لتعادل ثمين مع الاتحاد “متصدر جدول المسابقة” بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الخميس، على ملعب الملك عبدالله ببريدة، في إطار منافسات الجولة الـ21 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

تقدم عبدالرزاق حمدالله بهدف مبكر لمصلحة الاتحاد في الدقيقة الثانية، واستطاع مصطفى فتحي أن يدرك التعادل لفريق التعاون بعد خطأ غريب من الحارس جروهي في الدقيقة “59”.

وشهدت مباراة التعاون والاتحاد غياب المحترف المصري بصفوف الأخير أحمد حجازي؛ للإصابة التي تعرض لها خلال مشاركة بكأس أمم أفريقيا.

أرقام مصطفى فتحي مع التعاون:

شارك مصطفي فتحي مع التعاون في 3 مباريات في مسابقة الدوري السعودي حتى الآن، بواقع 270 دقيقة.

سجل مصطفى فتحي 3 أهداف مع التعاون، حيث سجل هدفين في شباك الرائد وهدف في شباك النصر، بينما لم يصنع أي هدف حتى الآن.

قبل الانضمام إلى التعاون، شارك مصطفى فتحي مع الزمالك في 8 مباريات في مسابقة الدوري المصري، سجل خلاهم 4 أهداف وصنع هدف.