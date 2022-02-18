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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قبل انطلاق الترم الثاني.. تعليمات مهمة من تجارة عين شمس

طلاب جامعات
طلاب جامعات

اعتمد الدكتور خالد قدري عميد كلية تجارة جامعة عين شمس جداول المحاضرات بالفصل الدراسي الثاني ويمكن للطلاب معرفة الجداول من خلال هذا الرابط اضغط هنا .

وأكد الدكتور خالد قدري أن الكلية قد انتهت من كافة الاستعدادت لبدء الفصل الدراسي الثاني وسط إجراءات احترازية مشددة لافتا انه سوف يمنع دخول اي طالب غير حاصل علي لقاح كورونا.

وشدد الدكتور خالد قادري، على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ومنها ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي مع الالتزام بالتعقيم المستمر بقاعات المحاضرات .

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إعلان نتائج مسابقة الطالب والطالبة المثالية بصيدلة عين شمس

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جامعة عين شمس عن معرض إكسبو: فرصة للانفتاح على العالم وتوسيع المدارك

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رحلة للمتحف القومي للحضارة ومجمع الأديان للطلاب الوافدين بجامعة عين شمس

وأضاف عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، أنه نظرا لإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع فرق مرحلة البكالوريوس مع نهاية شهر فبراير الجاري، فإنه يجب التأكد من شرطين فتح الميل الجامعي وسداد المصروفات لمعرفة النتائج.

وأشار الدكتور خالد قدري، إلى أنه يرجى من جميع الطلاب سرعة دخول جميع الطلاب على نظام الجامعي ums والتأكد من سداد المصروفات الدراسية المستحقة تجنبا لعدم ظهور النتيجة على الصفحة الخاصة بكل طالب.

واكد الدكتور خالد قدري، أنه على الطلاب الغير قادرين على سداد المصروفات الدراسية لظروف خاصة سرعة التوجه إلى صندوق التكافل بالجامعة لتقديم الدعم المطلوب.

جامعة عين شمس كلية تجارة جامعة عين شمس جداول المحاضرات بالفصل الدراسي الثاني

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