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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العثور على جثة شاب متحللة داخل سيارة بالمعادي

ارشيفية
ارشيفية

يكثف رجال مباحث القاهرة من جهودهم لسرعة كشف ملابسات واقعة العثور على جثة شاب متحللة داخل سيارة ملاكي بمنطقة المعادى.

تلقى قسم شرطة المعادي، بلاغا من الأهالى بانبعاث رائحة كريهة من داخل سيارة ملاكى في أحد الشوارع بدائرة القسم.

علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من الفحص ان الجثة متحللة لشاب في العقد الثاني من عمره تم العثور عليها داخل سيارة ملاكي.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة ، حيث كلفت الطب الشرعي بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة واستعلجت تحريات المباحث، فيما استمع رجال المباحث لأقوال الشهود للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها.

ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف غموض وملابسات الواقعة ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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