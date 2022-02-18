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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

القسم الثاني.. زد يواصل نتائجه السلبية بتعادل مع الاتصالات.. والداخلية يتصدر القاهرة

زد
زد

انتهت منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة والتي شهدت سقوط جديد لفريق زد اف سي امام المصرية للاتصالات . 

 

وسقط فريق زد اف سي في فخ التعادل أمام المصرية للاتصالات بنتيجة هدف لكل منهما ليواصل زد سلسلة النتائج السلبية للمرة الثامنة على التوالي حيث فشل في تحقيق أي فوز خلال 8 أسابيع ماضية . 

 

ونجح فريق الداخلية في تعزيز صدارة المجموعة بالفوز على فريق بورتو السويس بنتيجة هدفين مقابل هدف ، ومازال فريق بتروجيت يلاحق الداخلية “المتصدر” بالفوز علي فريق وادي دجلة بنفس النتيجة .

فيما حقق فريق الترسانة الفوز الرابع على التوالي أمام فريق بنها بنتيجة هدف دون رد ليصعد الشواكيش للمركز الثالث برصيد 34 نقطة .

ويتواصل صراع مراكز القمة حيث يتصدر الداخلية برصيد 44 نقطة خلفه بتروجيت برصيد 36 نقطة  

نتائج مباريات اليوم : 

الترسانة 1-0 بنها 
القناة 3-1 السكة الحديد 
بلبيس 2-2 النصر 
منتخب السويس 2-3 بورفؤاد 
المصرية للاتصالات 1-1 زد اف سي 
الداخلية 2-1 بورتو 
المريخ 0-1 الانتاج الحربي 
وادي دجلة 1-2 بتروجيت 

الترسانة زد اف سي دوري القسم الثاني القسم الثاني

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