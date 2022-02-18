وليد سليمان يجيب على السؤال الصعب: لماذا كان حبيس الدكة مع موسيماني رغم وصفه بالأسطورة

كشف وليد سليمان لاعب النادي الأهلي المعتزل، عن سر وجوده على الدكة مع موسيماني على الرغم من وصفه الدائم له بالأسطورة، قائلا: "وجهة نظر مدير فني وتحترم.. أنا راجل فى النادي الأهلي ولاعب زى أى لاعب فى الفرقة".

وأضاف "سليمان"، خلال حواره ببرنامج "كلام الناس" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه فيما يخص اللعب من عدمه فهي أمور تخص الجهاز الفني، لكن لا يوجد لاعب فى العالم يشترط على جهاز فني أو النادي اللعب.

وتابع أن إعلان إعتزاله بعد برونزية مونديال الأندية كان التوقيت المناسب، لافتا: "موسيماني يتبع مصلحة الفرقة.. لو بيحب واحد ومش هيكسبه هيلعبه ليه.. مش من مصلحته".