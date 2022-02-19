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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وليد سليمان : الخطيب كلمة السر في اعتزالي .. جوزيه أفضل مدرب عمل بالنادي الأهلي.. وجلوسي على الدكة في وجود موسيماني لهذا السبب

وليد سليمان
وليد سليمان

قرر وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اعتزال الساحرة المستديرة بنهاية الموسم الجاري عقب تقديم مسيرة حافلة من الإنجازات والبطولات داخل المارد الأحمر.

وأصبح وليد سليمان حليف جماهير النادي الأهلي عقب اتخاذ قرار اعتزاله داخل جدران المارد الأحمر والخروج من باب البطولات ليظل باقيا في قلوب الجماهير 

وحل وليد سليمان ضيفا على قناة إم بي سي مصر مساء اليوم ليخرج بالعديد من التصريحات عن مسيرته الرياضية وأسباب اعتزاله وجاءت كالتالي:-

 

 

وليد سليمان يعلن تفاصيل اعتزاله

 

أعلن وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي ، تفاصيل اتخاذه قرار إعتزال كرة القدم، بنهاية الموسم الجارى.

وأضاف "سليمان": "عندما أخدت القرار وجدت أن زوجتي صدمت بالخبر.. واتصلت بي وأنا فى الماتش وقالت لي إيه اللي عملته دا.. ولم يكن أحد يعرف بهذا الأمر.. والموضوع كان بيني وبين الكابتن الخطيب فقط".

وتابع: "قابلت الكابتن الخطيب ولم تكن مقابلة لاعب كرة مع رئيس ناديه.. وقلت له إني أريد أخذ رأيه فى قرار اعتزالي.. وكان يأتي لي عروض ولكني رفضت.. وكنت حابب أعتزل وانا بلعب بقميص النادي الأهلي.. والكابتن قالي سيب الأحداث لبعدين أما نرجع كأس العالم واحنا عايزينك".

وعقب: "عندما سافرت ولعبت بكأس العالم وكنت مؤثر فى الأوقات اللي كنت بنزلها.. ولقيت الجمهور مليان وقلت إن التوقيت دا كان إشارة من ربنا وإنه مناسب وقلت للكابتن أني مقتنع بالقرار وراضي.. وبعدين قالي توكل على الله".


وليد سليمان عن رحيل رمضان صبحي : كان هيبقي أسطورة

 

حدث وليد سليمان لاعب الأهلي ، عن قرار رحيل رمضان صبحي عن الأهلي، قائلا: "زعلت عليه لأنه أتخد قرار أنا رأيته مش صح.. لأنه لاعب جيد جدا وكان المستقبل أمامه.. والنادي كان يجهزه ليكون شئ كبير وأسطورة".

 

وأضاف "سليمان"،: “هو استعجل كثيرا.. وقرار عودته للنادي قرار صعب جدا.. وهناك ثوابت فى النادي لا تتغير.. ولا يوجد من يستطيع التحدث حتي لو بداخله يريد ذلك.. هناك ضوابط فى النادي تكون صعبة جدا وتكون خطوط حمراء”.


وليد سليمان يكشف عن افضل مباراة في مسيرته


كشف وليد سليمان لاعب النادي الأهلي، عن أفضل مبارة لعبها فى تاريخه، قائلا: "هناك الكثير.. ودائما أعتز بمباراة الترجي لأن ظروفها كانت صعبة جدا وتوقيتها أيضا.. لأنها كانت بعد أحداث بورسعيد ومكناش لاقيين ملعب نتمرن عليه".

 

وأضاف "سليمان"،: "تواعدنا أنا والفريق أن تكون تلك البطولة باسم الشهداء.. وكانت مباراة صعبة لأن الأفضلية كانت للترجي.. ولكننا فزنا عليهم".

 

وعن الهجوم الأخير على أفشة وتردد أقاويل أن مستواه يتراجع، عقب: "أفشة لاعب جيد جدا ومحترم.. وهو ليس صغير ومن الطبيعي مستوانا يعلي أو ينزل.. وهو بيتمرن وعايز يعطي أفضل ما عنده".

 

وليد سليمان : جوزيه أفضل مدرب


كشف وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي . عن أفضل مدرب قام باللعب معه، قائلا: "الناس هتزعل مني.. وهناك الكثير من المدربين.. وكل المدربين كان لهم فضل لي من بداية لعبي وحتي الأن.. ولكن بالنسبة لي كان مستر مانويل جوزيه".

وأضاف "سليمان"، ، أن المدرب مانويل جوزيه كان مدربا جيدا جدا، وكان يستطيع أن يستفز اللاعب ليخرج أفضل ما لديه، معقبا: "كان عبقري.. وكان علي معلول لاعب كويس أوي".


وليد سليمان يجيب على السؤال الصعب: لماذا كان حبيس الدكة مع موسيماني

 


كشف وليد سليمان لاعب النادي الأهلي ، عن سر وجوده على الدكة مع موسيماني على الرغم من وصفه الدائم له بالأسطورة، قائلا: "وجهة نظر مدير فني وتحترم.. أنا راجل فى النادي الأهلي ولاعب زى أى لاعب فى الفرقة".

 

وأضاف "سليمان"،، أنه فيما يخص اللعب من عدمه فهي أمور تخص الجهاز الفني، لكن لا يوجد لاعب فى العالم يشترط على جهاز فني أو النادي اللعب.

 

وتابع أن إعلان إعتزاله بعد برونزية مونديال الأندية كان التوقيت المناسب، لافتا: "موسيماني يتبع مصلحة الفرقة.. لو بيحب واحد ومش هيكسبه هيلعبه ليه.. مش من مصلحته".

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