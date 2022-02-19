حبس رئيس جمعية خيرية في اتهامه بالنصب على راغبي العمل بالخارج

قررت جهات التحقيق، حبس رئيس مجلس إدارة إحدى المؤسسات الخيرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالإعلان عبر مواقع التواصل الإجتماعى عن قيام المؤسسة بمنح قروض بفائدة ميسرة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل بالخارج؛ نظير الحصول على مبلغ مالى من المتقدم، كاستعلام؛ لتسهيل إجراءات منح القروض أو تسهيل السفر للخارج، ولدى الإستيلاء على تلك المبالغ يقوم بالهرب إلى أماكن إقامة جديدة وممارسة نشاطه الإجرامى بذات الأسلوب الإحتيالى.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أكدت قيام (رئيس مجلس إدارة إحدى المؤسسات الخيرية – له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة القاهرة) بالإعلان عبر مواقع التواصل الإجتماعى عن قيام المؤسسة بمنح قروض بفائدة ميسرة بالإضافة إلى توفير فرص عمل بالخارج نظير الحصول على مبلغ مالى من المتقدم كإستعلام لتسهيل إجراءات منح القروض أو تسهيل السفر للخارج ، ولدى الإستيلاء على تلك المبالغ يقوم بالهرب إلى أماكن إقامة جديدة وممارسة نشاطه الإجرامى بذات الأسلوب الإحتيالى.



وتم إستهداف المتهم المذكور حيث أمكن ضبطه ، وبحوزته (عدد من عقود العمل "خالية البيانات" ممهورة بأختام منسوبة إلى بعض الشركات بإحدى الدول "معدة للتزوير" – عدد من إستمارات طلبات التوظيف وطلبات تمويل بأسماء أشخاص مختلفة - صور لبعض المستندات الشخصية لضحاياه – 2 دفتر إيصال إستلام نقدية تفيد تلقى المتهم مبالغ مالية من ضحاياه - 20 هاتف محمول يستخدمها المتهم فى الإتصال بضحاياه - مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى).

وأمكن الإستدلال على 6 من المجنى عليهم، وبسؤالهم قرروا بتعرضهم لوقائع نصب وإحتيال من قبل المتهم المذكور ، وإستيلائه على مبلغ مالى منهم كمقدم بزعم منحهم قروض أو تسفيرهم للعمل بالخارج.



وبمواجهة المتهم المذكور بما أسفرت عنه التحريات والضبط إعترف بنشاطه الإجرامى تم إتخاذ الإجراءات القانونية.