محاكمة متهم بتزوير محررات رسمية بدار السلام .. اليوم

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس،اليوم السبت، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، محاكمة متهم بالتزوير في محررات رسمية بدار السلام.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد راشد، ومحمد الشرقاوي، وسالي الصعيدي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، بأنه بدائرة قسم دار السلام بمحافظة القاهرة ارتكب تزويرا في محررات إحدي شركات المساهمة، والتي للدولة نصيب في مالها وهو إيصالات الإيداع النقدية المنسوب صدوره لبنك التعمير والإسكان، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن أنشأ علي غرار المحررات الصحيحة، وحرز بياناته ومهره بتوقيع عزاه زورا إلى المختصين بذلك الجهة وبصمه بختم مقلد نسبه زورا إليها واستعمل المحرر فيما زور من أجله مع علمه بذلك.

وقلد ختم لإحدي شركات المساهمة والتي للدولة نصيب في مالها بأن بصم علي المحرر المزور موضوع الاتهام ، وتوصل الي الاستيلاء علي المبالغ النقدية المبينه قدرا بالأوراق والمملوكة للمجني عليهم، وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروتهم باستعمال طرق احتيالية من شأنها ايهامهم بمشروع كاذب وهو تخصيص وحدات سكنية لهم تابعه لبنك التعمير والاسكان وتمكن من تلك الوسيلة من الاستيلاء على المبالغ النقدية سالفة الذكر.