أخبار التكنولوجيا| سناب شات يوفر ميزة تغيير اسم المستخدم.. ومايكروسوفت تعلن 5 شروط أساسية لتشغيل تطبيقات أندرويد

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
أسهل طريقة لـ حذف رسائل الماسنجر دفعة واحدة من الطرفين
طريقة لحذف رسائل الماسنجر دفعة واحدة من الطرفين يمكنها أن تساعدك على التخلص من الفوضي التي قد تشعر بها نتيجة تراكم الرسائل على تطبيق المراسلة التابع لـ فيسبوك، إذ يعاني بعض المستخدمين من صعوبة في حذف صندوق الوارد المتراكم الخاص بحساباتهم، ومن خلال المقال التالي سنقوم بعرض طريقة حذف رسائل الماسنجر دفعة واحدة من الطرفين وجميع الخطوات المتعلقة بها.
تسريبات تكشف مفاجآت قادمة مع هاتف أوبو الرائد Oppo Find X5 Pro
كشفت تسريبات عدد من المفاجآت المتعلقة بهاتف Oppo Find X5 Pro من الفئة الرائدة والقادم من شركة أوبو الصينية خلال الأيام القليلة المقبلة، وتحديدا في 24 فبراير، حيث تعتزم الشركة إطلاقه بنسختين مختلفتين من المعالجات.
جوجل تكشف أدوات جديدة للخصوصية لتقييد تتبع الإعلانات للمستخدمين
تخطط شركة جوجل الأمريكية، لتوسيع العديد من أدوات الخصوصية في نظام تشغيل أندرويد الخاص بها، حيث من المحتمل أن يكون لذلك تأثير عميق على صناعة الإعلان.
سناب شات يوفر ميزة تغيير اسم المستخدم بدءا من 23 فبراير بهذه الشروط
أعلن تطبيق سناب شات Snapchat إتاحة ميزة تغيير أسماء المستخدمين بدءا من يوم 23 فبراير، حيث سيقوم التطبيق بإضافة تحديث عالمي لجميع مستخدميه خلال أيام لتفعيل الميزة.
مايكروسوفت تعلن عن 5 شروط أساسية لتشغيل تطبيقات أندرويد على ويندوز 11
أعلنت شركة مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات عن عدد من الشروط والمتطلبات التى سيحتاج المستخدمون إلى تطبيقها أو الالتزام بها عند تشغيل تطبيقات أندرويد على Windows 11 ويندوز 11 .