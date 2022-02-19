أخبار التكنولوجيا| سناب شات يوفر ميزة تغيير اسم المستخدم.. ومايكروسوفت تعلن 5 شروط أساسية لتشغيل تطبيقات أندرويد

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



طريقة لحذف رسائل الماسنجر دفعة واحدة من الطرفين يمكنها أن تساعدك على التخلص من الفوضي التي قد تشعر بها نتيجة تراكم الرسائل على تطبيق المراسلة التابع لـ فيسبوك، إذ يعاني بعض المستخدمين من صعوبة في حذف صندوق الوارد المتراكم الخاص بحساباتهم، ومن خلال المقال التالي سنقوم بعرض طريقة حذف رسائل الماسنجر دفعة واحدة من الطرفين وجميع الخطوات المتعلقة بها.



كشفت تسريبات عدد من المفاجآت المتعلقة بهاتف Oppo Find X5 Pro من الفئة الرائدة والقادم من شركة أوبو الصينية خلال الأيام القليلة المقبلة، وتحديدا في 24 فبراير، حيث تعتزم الشركة إطلاقه بنسختين مختلفتين من المعالجات.



تخطط شركة جوجل الأمريكية، لتوسيع العديد من أدوات الخصوصية في نظام تشغيل أندرويد الخاص بها، حيث من المحتمل أن يكون لذلك تأثير عميق على صناعة الإعلان.



أعلن تطبيق سناب شات Snapchat إتاحة ميزة تغيير أسماء المستخدمين بدءا من يوم 23 فبراير، حيث سيقوم التطبيق بإضافة تحديث عالمي لجميع مستخدميه خلال أيام لتفعيل الميزة.



أعلنت شركة مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات عن عدد من الشروط والمتطلبات التى سيحتاج المستخدمون إلى تطبيقها أو الالتزام بها عند تشغيل تطبيقات أندرويد على Windows 11 ويندوز 11 .