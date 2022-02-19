تسريبات تكشف مفاجآت قادمة مع هاتف أوبو الرائد Oppo Find X5 Pro

كشفت تسريبات عدد من المفاجآت المتعلقة بهاتف Oppo Find X5 Pro من الفئة الرائدة والقادم من شركة أوبو الصينية خلال الأيام القليلة المقبلة، وتحديدا في 24 فبراير، حيث تعتزم الشركة إطلاقه بنسختين مختلفتين من المعالجات.

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Oppo Find X5 Pro الرائد سيعمل بمعالج Dimensity 9000 مع نواة أداء Cortex-X2 وثلاثة أنوية Cortex-A710 مسجلة بسرعة تصل إلى 2.85 جيجاهرتز وأربعة مجموعات Cortex A510 بكفاءة مسجلة بسرعة 1.8 جيجاهرتز، من شركة ميديا تيك الصينية حيث سيكون هذا الإصدار مخصص للأسواق الصينية.

معالج هاتف Oppo Find X5 Pro

أما النسخة الأخرى من هاتف Oppo Find X5 Pro فستكون بمعالج من شركة كوالكوم الأمريكية من نوع Snapdragon 8 Gen 1 والذى يعد من أحدث معالجات الأندرويد حاليا، مع دعم شبكة الجيل الخامس 5G حيث سيكون مخصصا للنسخة العالمية التى سيتم إطلاقها في الأسواق العالمية.

معالج هاتف Oppo Find X5 Pro

ومن المقرر أن يأتى هاتف Oppo Find X5 Pro بشاشة قياس 6.7 بوصة، من نوع AMOLED، وبدقة 2400× 1080 بكسل، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع مقامة للمياه والغبار.

وسيقدم هاتف أوبو Oppo Find X5 Pro كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها ستأتي بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب عدسة مخصصة للعزل بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل ، مع تقريب بصري 5x .

