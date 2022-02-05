سلسلة أوبو Reno7 تغزو الأسواق العالمية.. سعر ومواصفات

قدمت شركة أوبو OPPO، سلسلة هواتفها الذكية Reno7، في شهر نوفمبر الماضي، والآن بدأت التشكيلة أخيرا في الظهور بالأسواق العالمية حيث يكتسح إصدار Reno7 Pro السوق الهندي لأول مرة بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل.

سعر ومواصفات هاتف أوبو Reno7 Pro 5G

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يحتوي هاتف أوبو Reno7 Pro 5G، على شاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.55 بوصة، تبلغ دقتها 1080 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتزا وتقنية HDR10+، مع معدل أخذ عينات باللمس 180 هرتزا، وكما تحتوي الشاشة على قارئ بصمات الأصابع مدمج أسفلها.

وجاء هاتف أوبو Reno7 Pro 5G، بكاميرا رئيسية من سوني IMX766، بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجابكسل للتصوير الماكرو، إلى جانب كاميرا للتصوير السيلفي مع مستشعر سوني IMX709 بدقة 32 ميجابكسل.

ويقدم هاتف Reno7 Pro، دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، بفضل معالج ميدياتك الفائق القوة Dimensity 1200-Max، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت قابلة للتوسعة عبر ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية بما يصل إلى 7 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

هاتف أوبو Reno7 Pro 5G

ويحزم هاتف أوبو Reno7 Pro 5G، بطارية صغيرة بقوة 4500 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65 وات من نوع SuperVOOC 2.0، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم ColorOS 12، والمرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11، كما يمتاز الهاتف الذكي بمصباح LED داخل إعدادات الكاميرا يعمل كمؤشر للإشعار.

ويتوفر هاتف أوبو Reno7 Pro 5G، باللونين الأزرق والأسود للبيع عبر متجر Flipkart الهندي، مقابل سعر يبدأ من 535 دولار أمريكي (أي ما يعادل 8 آلاف و 4300 جنيه مصري) على أن تبدأ مرحلة البيع الأولى في 17 فبراير.

هاتف أوبو Reno7 Pro 5G

سعر ومواصفات هاتف أوبو Reno7 5G

تعمل النسخة العالمية من هاتف أوبو Reno7 5G، مزودا بمعالج ميدياتك من نوع Dimensity 900، والمطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، يقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

ويتضمن هاتف أوبو Reno7 5G، على شاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.43 بوصة، تبلغ دقتها 1080 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتزا، وكما تحتوي الشاشة على قارئ بصمات الأصابع مدمج أسفلها.

هاتف أوبو Reno7 Pro 5G

وجاء هاتف أوبو Reno7 5G، بكاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، متصلة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجابكسل للتصوير الماكرو، إلى جانب كاميرا للتصوير السيلفي بدقة 32 ميجابكسل.

ويحتوي هاتف أوبو Reno7 5G، على بطارية تبلغ قوتها 4500 مللي أمبير، ولكنها تدعم تقنية شحن أبطأ قليلا بقدرة 65 وات من نوع SuperVOOC.

هاتف أوبو Reno7 Pro 5G

ويتوفر هاتف أوبو Reno7 5G، باللونين الأزرق والأسود للبيع عبر متجر Flipkart الهندي، مقابل سعر يبدأ من 390 دولار أمريكي (أي ما يعادل 6 آلاف و 100 جنيه مصري) على أن تبدأ مرحلة البيع الأولى في 17 فبراير.