اخبار التوك شو.. وزير المالية: أنا أبن غفير وبناء العاصمة الإدارية يحل مشكلة بلد .. وزير قطاع الأعمال: مينفعش حد يشتغل بـ 1500 جنيه

تناولت برامج التوك شو عددا من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

وزير المالية يكشف سبب بناء العاصمة الإدارية الجديدة: بنحل مشكلة بلد

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن من يسأل عن سبب بناء العاصمة الإدارية؛ بيفكرني دايما بشارع مراد في الجيزة، وإن كل ما يحصل اختناق مروري عليه؛ نقوم نعمل نفق، وده كلفنا كام مليار، وحصل اختناق عند كوبري الجامعة، عملت نفق، وكلف كام مليار، يعني شارع واحد تحل فيه مشكله مرور بكام مليار، شارع واحد صرفت فيه مليارات، وصعبان عليك أحل مشكلة بلد بعاصمة جديدة؟".





سؤال مفاجئ لـ وزير المالية بشأن الضرائب.. ومعيط يجيب "فيديو"

تعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لسؤال مفاجئ من الإعلامى حمدى رزق الذى سأله:" هى الضرائب عادلة ولا أنت جاى على بعض ناس".



زعلان على رمضان صبحي.. وليد سليمان: " 3 لاعيبة مختموش مشوارهم بالأهلي" |فيديو

تحدث وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي المعتزل، عن عبد الله السعيد، معقبا: "لاعب كبير وله تاريخه وعمره ما هيتنسي.. وكل شخص يكون له إختياراته وقراراته".



وزير المالية: التأمين الصحي الشامل يزيل عبئا ماليا ضخما عن المواطن

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن منظومة التأمين الصحي الشامل تزيل عبء مالي ضخم عن المواطن.



السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في القمة الأفريقية الأوروبية ببروكسل|فيديو

أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل نقلا عن متحدث الرئاسة أن الرئيس السيسي عاد إلى أرض الوطن بعد مشاركته في القمة الأفريقية الأوروبية ببروكسل.



حقيقة تراجع مستوى أفشة.. وليد سليمان: مباراة الترجي الأهم في تاريخي

كشف وليد سليمان لاعب النادي الأهلي المعتزل، عن أفضل مبارة لعبها فى تاريخه، قائلا: "هناك الكثير.. ودائما أعتز بمباراة الترجي لأن ظروفها كانت صعبة جدا وتوقيتها أيضا.. لأنها كانت بعد أحداث بورسعيد ومكناش لاقيين ملعب نتمرن عليه".





السيسي يلتقي روبيرتا ميتسولا رئيسة البرلمان الأوروبي.. فيديو

أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل نقلا عن متحدث الرئاسة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ألتقي اليوم مع روبيرتا ميتسولا رئيسة البرلمان الأوروبي، وذلك على هامش زيارة الرئيس السيسي إلى العاصمة البلجيكية بروكسل.



وزير قطاع الأعمال: مينفعش حد يشتغل بـ 1500 جنيه

أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أهمية تطبيق الحد الأدنى للأجور 2700 جنيه بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام أسوة بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة.





وزير المالية : أنا ابن غفير ووصلت الوزارة ببركة دعا الوالدين ..فيديو

تحدث الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن نشأته وأسرته البسيطة حتى اصبح وزيرا للمالية.



حسام موافي: فيروس سي يؤدي إلى ارتفاع الإنزيمات

قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن جميع خلايا الجسم بها إنزيم، جدار الخلية يحتفظ به، وعند إصابة الخلية بالتهاب حاد الجدار لا يستطيع أن يحتفظ بالإنزيم ويخرج منها إلى الدم.

