عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اخبار التوك شو.. وزير المالية: أنا أبن غفير وبناء العاصمة الإدارية يحل مشكلة بلد .. وزير قطاع الأعمال: مينفعش حد يشتغل بـ 1500 جنيه

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو عددا من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها فى التقرير التالى: 

وزير المالية يكشف سبب بناء العاصمة الإدارية الجديدة: بنحل مشكلة بلد
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن من يسأل عن سبب بناء العاصمة الإدارية؛ بيفكرني دايما بشارع مراد في الجيزة، وإن كل ما يحصل اختناق مروري عليه؛ نقوم نعمل نفق، وده كلفنا كام مليار، وحصل اختناق عند كوبري الجامعة، عملت نفق، وكلف كام مليار، يعني شارع واحد تحل فيه مشكله مرور بكام مليار، شارع واحد صرفت فيه مليارات، وصعبان عليك أحل مشكلة بلد بعاصمة جديدة؟".
 


سؤال مفاجئ لـ وزير المالية بشأن الضرائب.. ومعيط يجيب "فيديو"
تعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لسؤال مفاجئ من الإعلامى حمدى رزق الذى سأله:" هى الضرائب عادلة ولا أنت جاى على بعض ناس".
 

زعلان على رمضان صبحي.. وليد سليمان: " 3 لاعيبة مختموش مشوارهم بالأهلي" |فيديو
تحدث وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي المعتزل، عن عبد الله السعيد، معقبا: "لاعب كبير وله تاريخه وعمره ما هيتنسي.. وكل شخص يكون له إختياراته وقراراته".
 

وزير المالية: التأمين الصحي الشامل يزيل عبئا ماليا ضخما عن المواطن
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن منظومة التأمين الصحي الشامل تزيل عبء مالي ضخم عن المواطن.
 

السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في القمة الأفريقية الأوروبية ببروكسل|فيديو
أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل نقلا عن متحدث الرئاسة أن الرئيس السيسي عاد إلى أرض الوطن بعد مشاركته في القمة الأفريقية الأوروبية ببروكسل.
 

حقيقة تراجع مستوى أفشة.. وليد سليمان: مباراة الترجي الأهم في تاريخي
كشف وليد سليمان لاعب النادي الأهلي المعتزل، عن أفضل مبارة لعبها فى تاريخه، قائلا: "هناك الكثير.. ودائما أعتز بمباراة الترجي لأن ظروفها كانت صعبة جدا وتوقيتها أيضا.. لأنها كانت بعد أحداث بورسعيد ومكناش لاقيين ملعب نتمرن عليه".
 


السيسي يلتقي روبيرتا ميتسولا رئيسة البرلمان الأوروبي.. فيديو
أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل نقلا عن متحدث الرئاسة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ألتقي اليوم مع روبيرتا ميتسولا رئيسة البرلمان الأوروبي، وذلك على هامش زيارة الرئيس السيسي إلى العاصمة البلجيكية بروكسل.
 

 

وزير قطاع الأعمال: مينفعش حد يشتغل بـ 1500 جنيه
أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أهمية تطبيق الحد الأدنى للأجور 2700 جنيه بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام أسوة بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
 


وزير المالية : أنا ابن غفير ووصلت الوزارة ببركة دعا الوالدين ..فيديو
تحدث الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن نشأته وأسرته البسيطة حتى اصبح وزيرا للمالية.
 

حسام موافي: فيروس سي يؤدي إلى ارتفاع الإنزيمات
قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن جميع خلايا الجسم بها إنزيم، جدار الخلية يحتفظ به، وعند إصابة الخلية بالتهاب حاد الجدار لا يستطيع أن يحتفظ بالإنزيم ويخرج منها إلى الدم.
 

وزير المالية النادي الأهلي التأمين الصحي السيسي أفشة قطاع الاعمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزفة علقة موت والصباحية حمام محشي.. القصة الكاملة لعروس الإسماعيلية

الشغل مش عيب.. فنان شهير يفترش الطريق ويبيع قهوة للمارة

قرار عاجل بشأن أول حصة في الترم الثاني بجميع المدارس| مستند

التعليم: الترم الثاني من العام الدراسي 97 يوما تنتهي 9 يونيو

الأسوأ منذ عقود.. تأهب في الجيش البريطاني بسبب العاصفة يونس.. فيديو

مواعيد الدراسة في رمضان .. وزير التعليم يعلنها على الهواء |شاهد

بعد واقعة الضرب.. عروس الإسماعلية برفقة زوجها في عش الزوجية.. فيديو

اتهجم على الكوافير .. مصففة شعر عروس الإسماعيلية تكشف معلومة مفاجئة |فيديو

ترشيحاتنا

رسميا .. جونيور آجاي مهاجم الأهلي السابق بنضم الى نادي النصر الليبي

أكرم حسني يكشف عن مفاجأة مع محمد منير ومسلسل جديد في رمضان

دوري أبطال إفريقيا.. موعد مباريات اليوم السبت.. الزمالك وساجرادا الأنجولي الأبرز

أسعار الذهب اليوم السبت 19 فبراير 2022

مجموعة الزمالك .. موعد مباراة الوداد البيضاوي وبيترو اتليتكو في دوري الأبطال

هل يجوز الدعاء عند شروق الشمس .. ما أفضل الذكر فيه؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يتمنى لمس أحبائه.. إصابة رجل بكورونا 78 مرة |صور

أغرب مخلوق.. سمكة قرش في حجم عقلة الإصبع|شاهد الشبح

قرد في عباءة يثير ضجة مواقع التواصل الاجتماعي|فيديو

آلام في حياة الساحر.. كيف احتفظ محمود عبد العزيز بالأداء العبقري رغم مرضه؟

فيديو

انصدمت في ناس كتيره.. إبراهيم سعيد ظهر باكياً بعد وفاة والدة

الضحايا 15 امرأة.. مأساة مشابهة لـ فاجعة الطفل ريان تدمي القلب في الهند

كل عيد حب وإحنا مع بعض.. جدل حول عودة أحمد الفيشاوي وندى الكامل

اشتهر بأداء دور الشر وتزوج ثلاث مرات.. حياة حاتم ذو الفقار الفنية

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الأزمة الأوكرانية وميزان القوى العالمية

كريمة أبو العينين

جواز أوكرانيا من الغرب باطل

إلهام أبو الفتح

مات أستاذي جلال دويدار

المستشار أسـامة الصعيدي

الخطاب المصري في بروكسل

جاسم بودي

جاسم بودي يكتب : رسالة إلى أحمد الناصر

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

اﻟﻤﺰﻳﺪ