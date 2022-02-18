وزير قطاع الأعمال: مينفعش حد يشتغل بـ 1500 جنيه

أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أهمية تطبيق الحد الأدنى للأجور 2700 جنيه بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام أسوة بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وأضاف هشام توفيق في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه كان لا بد من إنصاف العاملين بشركات القطاع الخاص وتحفيزهم على العمل من خلال تطبيق الحد الأدني للأجور، مضيفا: "مينفعش يكون في ناس بتقبض آلاف الجنيهات ولسة، في عاملين يتقاضون أقل من الحد الأدني للأجور".

وتابع وزير قطاع الأعمال العام، أن ما يحصل عليه العاملون بالشركات من حصة من الأرباح خارج قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور، مضيفا: |مينفعش حد يشتغل وهو بيتقاضي 1500 أو 1600 جنيه"، مشيرا إلى أن هذا القرار سيطبق على 15 ألف عامل من إجمالي 180 ألف عامل.

