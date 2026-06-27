قطر تدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين وتؤكد ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة

أدانت قطر الاعتداءات الإيرانية على البحرين، كما اكدت ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي سياق متصل، دعا رئيس مجلس النواب البحريني أحمد بن سلمان المسلم إلى تعزيز العمل العربي المشترك باعتباره الضمانة الحقيقية لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، مؤكدًا أن البحرين، بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تنظر إلى توحيد الصف العربي باعتباره ضرورة استراتيجية لم تعد تحتمل التأجيل في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.

وخلال مشاركته في المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية المنعقد في القاهرة بالتعاون مع الاتحاد البرلماني العربي، أكد المسلم، أن المنامة حرصت خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن على الدفاع عن المصالح العربية، والعمل على حماية سيادة الدول، ورفض جميع أشكال التدخل الخارجي، مع دعم الحلول السياسية السلمية لتسوية النزاعات.