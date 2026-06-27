هدوء حذر في جنوب لبنان وسط استمرار الانقسام حول الاتفاق الإطاري

أكد أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية، أن مناطق الجنوب اللبناني يسودها هدوء حذر على مختلف الجبهات، خاصة بعد الاتفاق الإطاري الذي أُعلن عنه مساء أمس، مشيرًا إلى أنه كان هناك تحليق مكثف للطائرات المسيّرة الإسرائيلية على ارتفاعات منخفضة في أجواء العاصمة اللبنانية بيروت، إلا أنها غادرت الأجواء قبل قليل.

وأوضح «سنجاب»، خلال رسالة على الهواء، أن ذلك يأتي بعد حالة من التأييد الواسع للاتفاق الإطاري، يقابله اعتراض شديد عليه، حيث شهدت شوارع العاصمة بيروت تجمعات لمناصري حزب الله، الذين رفعوا أعلام الحزب وإيران وأعلنوا رفضهم للاتفاق.

وأكد أن المشهد السياسي اللبناني يشهد انقسام واضح بين النواب بين مؤيد للاتفاق باعتباره خطوة نحو مزيد من التقدم وتوسيع المناطق التجريبية، وبين معارض له.

وأضاف أن حالة الاستقطاب لا تزال مسيطرة على الشارع اللبناني بشأن هذا الاتفاق الإطاري، الذي ينص على انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من منطقتين تجريبيتين، منطقة جنوب نهر الليطاني ومنطقة بشمال النهر، على أن ينتشر الجيش اللبناني بشكل كامل في هذه المناطق التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي.

وفيما يتعلق بحركة النزوح، أوضح أن الاتفاق لم ينعكس حتى الآن بشكل مباشر على الأوضاع الإنسانية في الجنوب، إلا أن مخاوف قائمة من احتمالات التصعيد في ظل رفض حزب الله للاتفاق، واحتمال وقوع انتهاكات إسرائيلية قد تُقابل بردود فعل، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي يسيطر على أكثر من 70 بلدة في الجنوب اللبناني ضمن ما يُعرف بالخط الأصفر.