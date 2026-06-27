قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس النواب: السيادة الرقمية العربية أصبحت استحقاقا استراتيجيا تفرضه التحولات المتسارعة
السكة الحديد: تأخيرات بعض قطارات القاهرة الإسكندرية نتيجة لصيانة الإشارات
لا بنزين ولا كهربا.. أسرع موتوسيكل في العالم يعمل بالماء
ثوانٍ فاصلة.. أهالي طهطا ينقذون شابًا حاول إنهاء حياته أسفل عجلات القطار
رئيس مجلس النواب يدعو إلى تشريع عربي ملزم يعزز حماية البيانات والأمن السيبراني
كيف يحرم الذنب صاحبه من الرحمة والنصرة؟.. علي جمعة يوضح
رئيس مجلس النواب : الاستثمار في الذكاء والأمن السيبراني ضرورة لمستقبل العرب
منتخب مصر يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة استراليا بعودة حسام عبد المجيد
لبنان والإمارات يبحثان التطورات الأخيرة.. وبن زايد يؤكد استمرار الدعم
بـ1200 جنيه للشيكارة.. بدء طرح الأسمدة الحرة داخل الجمعيات الزراعية |خاص
بعد بلاغ مواطن .. مياه القناة تسحب عينات من الضبعية وتعلن نتيجة الفحص
مصر تدين هجوم الطائرات المسيرة على البحرين : تهديد خطير للاستقرار الإقليمي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الإمارات تشيد باتفاق لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية وتؤكد دعمها لسيادة الدولة اللبنانية

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

رحبت دولة الإمارات، السبت، بإعلان التوصل إلى اتفاق إطار ثلاثي بين لبنان وإسرائيل، برعاية ودعم من الولايات المتحدة، معتبرةً أن هذه الخطوة قد تسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي وتهيئة الأجواء لخفض التوتر في المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، أن الاتفاق يمثل تطورًا إيجابيًا من شأنه دعم الجهود الدولية الرامية إلى احتواء التصعيد وتجنب تداعياته الإنسانية والأمنية، مشددة على أهمية استمرار التنسيق بين الأطراف المعنية للحفاظ على الأمن والاستقرار.

وجددت الإمارات تضامنها الكامل مع لبنان خلال المرحلة الحالية، مؤكدة دعمها لجهود الدولة اللبنانية في بسط سلطتها على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيد مؤسسات الدولة، والعمل على تفكيك التنظيمات الإرهابية، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الوطني وترسيخ الاستقرار.

كما شددت على التزامها الثابت بدعم وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه، مؤكدة استمرار وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني بما يعزز فرص الأمن والتنمية والازدهار.

الإمارات لبنان وإسرائيل الولايات المتحدة وزارة الخارجية الإماراتية لبنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر وإيران

نزل التردد الآن.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وإيران مباشر وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت

منتخب مصر الوطني

تردد قناة beIN sports المفتوحة.. مصر وإيران الآن في كأس العالم

منتخب مصر

مصر وإيران في كأس العالم.. القنوات المفتوحة وطرق المتابعة

الذهب

الحق اشتري عشان هيغلى.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة عن الأسعار

جهاد فهمى

وفاة الباحثة جهاد فهمي.. قسم علم النفس بآداب الإسكندرية ينعيها بكلمات مؤثرة

منتخب مصر الوطني

مونديال 2026.. تردد قناة مجانية تنقل مباراة مصر وإيران

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 27-6-2026

مياه الشرب

اليوم لمدة 6 ساعات.. قطع مياه الشرب عن هذه المناطق بالجيزة

ترشيحاتنا

مضيق هرمز

وزير الدفاع الباكستاني السابق: إسلام آباد لاعب محوري في تهدئة التوترات بمضيق هرمز

باكستان

وزير الدفاع الباكستاني السابق: المنطقة تتجه لإعادة تشكيل التوازنات وبروز تكتلات إقليمية جديدة

إيران

أشرف سنجر: التفاهمات الأمريكية الإيرانية هشة وقابلة للاشتعال في أي لحظة

بالصور

لا بنزين ولا كهربا.. أسرع موتوسيكل في العالم يعمل بالماء

أسرع موتوسيكل في العالم Force of Nature
أسرع موتوسيكل في العالم Force of Nature
أسرع موتوسيكل في العالم Force of Nature

الجمهور المغربي يستقبل تامر حسني بحفاوة شديدة

تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني

جمبسوت لافت.. ريهام عبد الغفور تخطف الانظار في حفل زفاف أحمد السعدني

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

زلزال يهز فولكس فاجن.. تسريح 100 ألف موظف وإغلاق المصانع

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

فيديو

السحر الأسود والمونديال

السحر الأسود والمونديال.. من هاري كين إلى رونالدو حكاية مرعـبة بكأس العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد