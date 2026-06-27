الإمارات تشيد باتفاق لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية وتؤكد دعمها لسيادة الدولة اللبنانية

رحبت دولة الإمارات، السبت، بإعلان التوصل إلى اتفاق إطار ثلاثي بين لبنان وإسرائيل، برعاية ودعم من الولايات المتحدة، معتبرةً أن هذه الخطوة قد تسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي وتهيئة الأجواء لخفض التوتر في المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، أن الاتفاق يمثل تطورًا إيجابيًا من شأنه دعم الجهود الدولية الرامية إلى احتواء التصعيد وتجنب تداعياته الإنسانية والأمنية، مشددة على أهمية استمرار التنسيق بين الأطراف المعنية للحفاظ على الأمن والاستقرار.

وجددت الإمارات تضامنها الكامل مع لبنان خلال المرحلة الحالية، مؤكدة دعمها لجهود الدولة اللبنانية في بسط سلطتها على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيد مؤسسات الدولة، والعمل على تفكيك التنظيمات الإرهابية، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الوطني وترسيخ الاستقرار.

كما شددت على التزامها الثابت بدعم وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه، مؤكدة استمرار وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني بما يعزز فرص الأمن والتنمية والازدهار.