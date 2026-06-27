الإحتلال يفرج عن 6 أشخاص احتجزهم في جنوب لبنان

ذكرت "الوكالة الوطنية للأعلام" أن "قوات الإحتلال الإسرائيلي أفرجت، فجر اليوم، عن الأشخاص الستة الذين كانت احتجزتهم في أطراف بلدة عين عرب، بعدما أمضوا عدة ساعات قيد الاحتجاز إثر توقيفهم أثناء عملهم في أراض زراعية بالمنطقة".

وأشارت إلى أن "قوة إسرائيلية أوقفت أمس ستة أشخاص، بينهم ثلاثة لبنانيين من أبناء بلدة عين عرب في قضاء مرجعيون، وثلاثة سوريين، قبل أن تطلقهم فجر اليوم".

ووقعت إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية، مساء يوم الجمعة 26 يونيو 2026، اتفاق إطار عقب جولة خامسة من المفاوضات في واشنطن.

ووقع الاتفاق الإطاري الثلاثي بعد 4 أيام من المفاوضات التي استضافتها واشنطن برعاية أمريكية، في أول اختراق بمسار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين، وسط مساع أمريكية لتثبيت التهدئة ودفع ترتيبات التنفيذ.