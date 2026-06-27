أسلوب "المغافلة".. القبض على سيدة سرقت هاتف فتاة بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحب الحساب من سيدتين لقيامهما بسرقة هاتف محمول خاص بنجلة صديقه بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 22/ الجارى تبلغ لقسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية من (ربة منزل – مقيمة بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية) بأنه حال سيرها ونجلتها بدائرة القسم فوجئت بقيام سيدة بسرقة الهاتف المحمول الخاص بنجلتها بأسلوب "المغافلة".

أمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة (ربة منزل "لها معلومات جنائية" - مقيمة بدائرة قسم شرطة الدخيلة).. وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأضافت بتسليم الهاتف المُستولى عليه لنجلها "له معلومات جنائية" للتصرف فيه بالبيع "أمكن ضبطه" وأرشد عن الهاتف المحمول المستولى عليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





