لو من مواليد 19 فبراير.. ماذا تكشف لك أسرار برجك؟

برج الحوت من الأبراج المائية التي تميل نحو الخيال كما إنهم يهتمون بعمق بالآخرين ونادرًا ما يقف الحوت لرؤية أحبائهم غير سعداء.

كشف موقع labyrinthos، عن أبرز مميزات برج الحوت وكان أهمها ..

برج الحوت مليء بالأفكار العظيمة قد يجدون صعوبة في تحقيق هذه الأفكار بمفردهم لكن يمكنهم التفوق عندما يأخذون دور المعلم أو القدوة، بسبب طبيعتها الحساسة، و يتميز مولود هذا البرج بأنه شديدة التعاطف عندما يعاني الآخرون من حولهم فإنهم يعانون أيضًا، وهذا يجعلهم بطبيعة الحال أشخاص طيبين للغاية ، ويحبون القيام بالأعمال الخيرية ومساعدة من هم أقل حظًا منهم، يحب الحوت الكون ومخلوقاته بعمق ، وسيشعر أصدقاؤهم وأحبائهم بفوائد تعاطفهم.

قالت خبيرة الأبراج ماغي فرح، من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن بانتظار مولود اليوم عاما مميزاً تحالفك الحظوظ فترتفع المعنويات وتشعر بالارتياح وتلقى الدعم والتشجيع على كافة المستويات.

مولود اليوم السبت 19 شباط من برج الحوت



مولود الحوت يتمتع بطبع هادئ وغير مبال وإن وجهت اليه اللوم أو صببت عليه غضبك لن يتحدث بل سيكتفي بالصمت. من عاداته ألا يبالي بما يحصل حوله في العالم فلا يتوقع منه أي حد ردة فعل على أمر مهم أخبروه به. لا يمكننا أن ننكر أن للحوت بعض لحظات الغضب ولكنه سرعان ما يهدأ لأنه صاحب قلب طيب ولطيف وأما شكله الخارجي فعادة ما يكون ملفتاً وجذّاباً لا ينجر الحوت في المنافسات ولكن بذكائه يحصل على ما يريد ويحقق أعلى المراتب، ولكن من ناحية أخرى هو مهمل لصحته ولا يهتم بطريقة مأكله ومشربه فيتناول مثلاً الكثير من القهوة لأنه مشهور بولعه بها.

شخصية اليوم في علم الأرقام

من جانبها قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إذا كنت مولودا في يوم 19 فبراير فإن ذلك يعني أنك استقلالي وتتمتع بالجاذبية، وترفض أي قيود أو أي التزامات تفرض عليك.. وفي نفس الوقت تعرف كيف تفرض نفوذك، وتسيطر على الآخرين، ومع ذلك تقيم علاقات اجتماعية ناجحة.



نصيحة

عام ٢٠٢٢ يعتبر نهاية مرحلة في حياتك وقد تودع فيها ما لا يناسبك بلا ندم، لا تستسلم لمشاعر الحزن والغضب، والسفر سيكون مفيدا لك في أي وقت من السنة.