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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

لا تسبب الحساسية.. ما العمر المحدد لأكل الطفل المانجة فوق اللبن أو الجبن؟

اكل المانجو
اكل المانجو

المانجة فاكهة استوائية غنية بالعناصر الغذائية. المانجة الناضجة طعمها حلو ولها لب ناعم مع رائحة حلوة، كما أن المانجة لا تسبب الحساسية ويسهل هضمها نسبيًا ، مما يجعل المانجة للأطفال اختيارًا جيدًا، ولكن بينما يبدو أن المانجة تمنح العديد من الفوائد ، فأنت بحاجة إلى معرفة العمر المناسب والطرق المناسبة لإطعامها للأطفال.

كشف موقع هيلثي عن العمر المحدد لتناول الأطفال المانجو. 
 

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متى يمكن للأطفال أكل المانجة؟

 

يمكن لمعظم الأطفال الأصحاء تناول المانجو الناضجة من حوالي ستة أشهر عندما يبدأون في تناول الأطعمة الصلبة . في البداية ، يمكنك إطعام كميات صغيرة من هريس المانجو الناعم والخالي من التكتلات أو المهروس . بمجرد أن يطور الطفل طعم الفاكهة وهضمها ، يمكنك إضافة مهروس / هريس المانجو إلى الأطعمة الأخرى ، مثل هريس الموز أو جذر الشمندر / مهروس ، لصنع أغذية أطفال متعددة الاستخدامات في المنزل. 

بالنسبة للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن تسعة أشهر ، يمكنك تقديم قطع صغيرة من المانجو صغيرة الحجم أو تقديم المانجو المفرومة فوق اللبن أو الجبن لممارسة الرضاعة بالأصابع.

بالنسبة لـ فطام الطفل ، يمكنك إعطاء شرائح المانجو شرائح رفيعة (بدون قشر أو جلد) للأطفال لحملها وتناولها. نظرًا لأن المانجو بدون قشر زلق ، راقب طفلك وساعده على إطعام نفسه للتخفيف من مخاطر الاختناق . بدلاً من ذلك ، يمكنك إزالة كل اللب (مع ترك القليل منه) وإعطاء بذور / نواة المانجو للأطفال الصغار ليمسكوا بها ويمتصوها.

و المانجو غير الناضجة لها طعم حاد لاذع وقوام صلب. علاوة على ذلك ، فهي غنية بالنشا والبكتين التي قد تزعج الجهاز الهضمي للطفل . وبالتالي ، لا يُنصح عادةً بتغذية المانجو غير الناضجة.

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