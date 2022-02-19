تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل الهيطلية بالمنزل بمذاق لا يقاوم، شهي ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات.



المكونات:



نصف كوب من الماء.

4 أكواب من الحليب.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

ملعقة كبيرة فستق حلبي مجروش.

ربع كوب من النشا.

ربع ملعقة كبيرة من المستكة المطحونة.

ملعقتان كبيرتان من السكر الناعم.

كوب ونصف من القطر المحضر مسبقًا.



طريقة التحضير:



يذوب النشا مع الماء، ويوضع المزيج في قدر على النار.

يضاف الحليب السائل والسكر إلى مزيج النشا، ويحركان سويًا باستمرار.

يترك الخليط على نار هادئة لمدة نصف ساعة مع التحريك المستمر.

تضاف المستكة المطحونة وماء الورد، وأيضًا يستمر في التحريك لمدة 3 دقائق.

تسكب الهيطلية في أطباق التقديم، وتترك حتى تبرد، ثم تنقل إلى الثلاجة.

يسكب القطر على الهيطلية حسب الرغبة، وتزين الهطلية بالمكسرات بعد ثلاثة ساعات من تبريدها.