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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تجوّل بها في آسيا.. انتقادات واسعة لـ كاميرون بعد استئجار طائرة بملايين الدولارات

طائرة فاخرة
طائرة فاخرة

تعرض وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون لانتقادات بسبب استئجاره طائرة فاخرة تقدر قيمتها بنحو 42 مليون جنيه إسترليني (أي أكثر من 52 مليون دولار) للقيام بجولة في آسيا الوسطى.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن كاميرون سافر الأسبوع الماضي على متن طائرة "إمبراير لاينيج 1000" في زيارة استغرقت 5 أيام إلى طاجيكستان وقيرغيزستان وأوزبكستان وتركمانستان وكازاخستان ومنغوليا.

وقالت شركة “Union Aviation”، وهي شركة الطيران المستأجرة التي تشغل الطائرة، إن "هناك متذوق نبيذ على متن الطائرة يساعد في اختيار مجموعة مختارة من النبيذ، كما أنها توفر قائمة طعام مناسبة للركاب الأكثر تطلبا.

تتضمن المزايا الأخرى للطائرة طاولة طعام خاصة بها، بالإضافة إلى منطقة استرخاء منفصلة بها أرائك طويلة جدا.

وكتبت المدعية العامة في حكومة الظل، إميلي ثورنبيري، على منصة "إكس": "أدرك أن ديفيد كاميرون قد يحتاج إلى استئجار طائرة عند السفر إلى بلدان متعددة في أسبوع واحد، ولكن هذا لا يبرر إنفاق مئات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية على حساب دافعي الضرائب لاستئجار واحدة من أفخم الطائرات الخاصة في السوق".

وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون استئجاره طائرة آسيا الوسطى كاميرون

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