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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

معارك ضارية بين الجيش اليمني والحوثيين في مأرب

ارشيفي
ارشيفي

اندلعت معارك عنيفة بين قوات الجيش اليمني وميليشيا الحوثي في عدد من جبهات جنوب محافظة مأرب شمال شرقي البلاد.


وذكرت قناة (اليمن) الإخبارية اليوم السبت، أن القوات الحكومية، بإسناد من القبائل وتحالف دعم الشرعية، شنت عدة هجمات على مواقع تتمركز فيها الميليشيات إلى الشرق من مديرية الجوبة جنوب المحافظة، وفق مصادر ميدانية.

واضافت المصادر  أنه أعقبت الهجمات معارك ضارية بين الجانبين، تركز أغلبها في جبهتي الردهة، وأم ريش على المحور الصحراوي، وسط سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات.


وفي الجبهات الغربية، فقد شهدت جبهتا الكسارة والمشجح بمديرية صرواح معارك عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين، وفق مصادر ميدانية أخرى، تكبدت خلالها الميليشيات عددا من القتلى والجرحى.. وتزامنت المعارك مع سلسلة غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف استهدفت عدة مواقع وتعزيزات للميليشيات على امتداد جبهات جنوب وغرب مأرب، وكبدت الحوثيين خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.


وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن أمس تدمير 13 آلية عسكرية وخسائر بشرية بصفوف ميليشيا الحوثي في مأرب وحجة، مشيرا إلى تنفيذ 18 استهدافا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب وحجة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
 

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