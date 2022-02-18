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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلينكن يعرب عن قلقه من الوضع في اليمن ويدعو إلى خفض التصعيد

بلينكن
بلينكن

أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن قلقه من سقوط ضحايا في صفوف المدنيين في اليمن، ودان الهجمات التي تشنها جميع الأطراف والتي تؤدي إلى التصعيد وإطالة أمد الصراع هناك.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في بيان، إن بلينكن شدد خلال لقائه المبعوث الأممي إلى اليمن، هانز غروندبرغ، على الحاجة الملحة لوقف التصعيد وقيام جميع الأطراف بالتقيد بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الالتزامات المتعلقة بحماية المدنيين.

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كما أكد الوزير دعمه للجهود المستمرة التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة جروندبرج في إطار البحث عن حل سياسي شامل.

ورحب بلينكن بالتعاون من أجل التوصل إلى حل دائم ينهي الصراع في اليمن، ويحسن حياة اليمنيين، ويخلق مساحة لليمنيين لتقرير مستقبلهم بشكل جماعي.

وأكد مجددا أن حل الصراع في اليمن لا يزال يمثل أولوية قصوى في السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
 

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