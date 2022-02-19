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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

بوتين خدع الجميع وبيده عناصر الغزو الناجح..الطريق لكييف ممهد والعلم الزائف الأقرب للتنفيذ

القوات الروسية
القوات الروسية

تستمر المناوشات العسكرية بين الجيش الأوكراني والقوات الانفصالية في دونباس ودونيتسك، عاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة ذاتيا والموالية لـ روسيا وغير معترف بها دوليا، وكان آخر الانفجارات على بعد عشرات الأمتار عن مقر الحكومة، مما دفع زعيم هذه المنطقة ليطلب من السكان النزوح إلى روستوف في روسيا، لأن الجيش الأوكراني سيبدأ عملية عسكرية في دونباس، المنطقة المتنازع عليها بين الانفصاليين وأوكرانيا.

روستوف تستعد لاستقبال النازحين

من جانبه، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزير الطوارئ، بالتوجه إلى روستوف قرب أوكرانيا، لتأمين الملاجئ للنازحين من منطقة دونباس المتنازع عليها، كما أعربت وزارة الخارجية الروسية، عن قلقها البالغ من التطورات شرق أوكرانيا، بعد إعلان جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المعلنتان من طرف واحد بدء إجلاء السكان بسبب تصاعد القتال مع كييف.

أرشيفية

هذه الخطوات يعتبرها المحللون تمهيدا للعملية العسكرية الروسية المزعومة، فقد تم إجلاء المنطقة من السكان، وأصبح الطريق مفتوحا أمام الجيش الروسي لدخول أوكرانيا، من منطقة دونباس، والتي تعتبر أماكن احتماء الانفصاليين وقواتهم العسكرية، الموالية لروسيا، ولكن في هذه اللحظات تراجعت أوروبا قليلا عن فكرة الغزو الروسي الشامل، وأن هناك خطة أخرى يخطط لها رجل الكرملين، في التقرير التالي نستعرض مستجدات الأزمة الأوكرانية، بين روسيا من جهة والولايات المتحدة والناتو من جهة أخرى.

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طوارئ لوهانسك.. عبور 25 ألف من السكان للحدود مع روسيا بسبب العنف في دونباس

الطريق إلى كييف بات مفتوحا

بعدما أصبح الطريق ممهدا أمام الجيش الروسي لبدء العملية العسكرية التي تندد بها الولايات المتحدة ودول أوروبا منذ عدة أشهر، تأتي الآن الدول الأوروبية لتعدل من تصريحاتها طبقا لمستجدات الأوضاع، حيث قالت الخارجية الألمانية، إنها ترجح أن العملية الروسية داخل أوكرانية ستشبه الانقلاب وليس غزوا كاملا.

اشتباكات دونيتسك

وأوضحت أنالينا بربوك، وزيرة الخارجية الألمانية، أمس الجمعة، أنها تتوقع سيناريو "العلم الزائف"، من قبل روسيا في أوكرانيا، وهو الأكثر ترجيحا من غزو كامل، وهو السيناريو الأكثر احتمالا للهجوم الروسي، على أوكرانيا وليس غزوا كاملا ولكن بالأحرى عملية علم زائف أو انقلاب، مشيرة إلى أن سيناريو الغزو الكامل ليس مستبعدا وقد يكون ممكنا، ولكنه ليس الأكثر ترجيحا.

قرار الحرب وسيناريو العلم الزائف

عملية العلم الزائف، هو مصطلح سياسي يعني القيام بفعل بقصد إخفاء المسئول الفعلي عنه وإلقاء اللوم على طرف آخر، وفي هذه الحالة ربما يكون الطرف الآخر هو القوات الانفصالية في دونباس.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه مقتنع بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد اتخذ بالفعل قرار غزو أوكرانيا، بالرغم من وجود مجال للدبلوماسية، ولكن يتوقع أن تتحرك روسيا في الأيام المقبلة.

وأوضح بايدن، أنه يمتلك من الدلائل ما يجعله يعتقد أن القوات الروسية تخطط وتنوي مهاجمة أوكرانيا الأيام المقبلة، والولايات المتحدة تعتقد أن روسيا ستستهدف العاصمة الأوكرانية كييف.

انفجار ضخم شرق أوكرانيا

كيف تبدو ساحة المعركة؟

كان هذا ما يتم التفكير به في الغرف المغلقة ومكاتب السياسيين، أما على أرض الميدان، فالاشتباكات بين الانفصاليين والجيش الأوكراني لا تزال مستمرة، كما تم إجلاء 25 ألف من المدنيين من دونباس حاليا ليصبح مسرح العمليات جاهزا لبدء الغزو الروسي، كما وأوضحت شركة الصور الأمريكية “ماكسار” أن صور الأقمار الصناعية تظهر نشاطا عسكريا في مواقع متعددة عبر بيلاروسيا وشبه جزيرة القرم وغرب روسيا بالقرب من الحدود الأوكرانية.

الاشتباكات شرق أوكرانيا

وأضافت ماكسار أن الصور تظهر انتشارا ضخما جديدا لطائرات هليكوبتر في شمال غرب بيلاروسيا، ونشر مجموعة قتالية للدبابات وناقلات الجنود ومعدات دعم في مطار ميليروفو الواقع على بعد 16 ميلا من الحدود الأوكرانية.

من ناحية أخرى، أعلن مسئول في البنتاجون، أن أكثر من 40% من القوات الروسية المحتشدة على حدود أوكرانيا، قد اتخذت وضعية هجومية، مؤكدا أن مرحلة زعزعة الاستقرار التي تقودها روسيا في أوكرانيا قد بدأت، موضحا أن الولايات المتحدة تقدر عدد القوات الروسية المنتشرة حاليا شمال وشرق وجنوب أوكرانيا بأكثر من 150 ألف جندي، كما تم رصد تحركات قوات روسية باتجاه الحدود منذ الأربعاء الماضي.

الحشود الروسية
الحشود الروسية

بوتين جمع عناصر الغزو الناجح

ولفت إلى أن ما بين 40% و50% من تلك القوات اتخذت وضعية هجومية، وانتشرت في نقاط تجمع تكتيكية في الـ48 ساعة الماضية، وهذه النقاط قريبة من خط الجبهة وتتجمع فيها الوحدة العسكرية قبل شن هجوم، موضحا أن روسيا كان لديها 125 كتيبة عسكرية قرب الحدود الأوكرانية في مقابل 60 كتيبة في الأوقات العادية و80 كتيبة في أوائل فبراير.

من جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في تصريحات لوسائل الإعلام الأمريكي، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جمع العناصر الضرورية للغزو الناجح، مؤكدا أنها ليست خدعة وأن بوتين لديه عدد كبير من الخيارات ويمكنه الهجوم في وقت قصير.

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