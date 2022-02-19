طوارئ لوهانسك.. عبور 25 ألف من السكان للحدود مع روسيا بسبب العنف في دونباس

أعلنت وزارة الطوارئ في جمهورية شعب لوهانسك الواقعة شرق أوكرانيا عن عبور حوالي 25 ألف شخص من سكان لوهانسك للحدود مع روسيا، هرباً من تصاعد أعمال العنف فى إقليم دونباس.



وقال متحدث باسم وزارة الطوارئ بجمهورية شعب لوهانسك- المعلنة من جانب واحد- في معرض تصريحات نشرت، اليوم: "إن هؤلاء المواطنين عبروا الحدود باستخدام سيارات خاصة".



وأضاف المتحدث: "إنه يجرى تجهيز ثلاث قوافل أخرى لنقل عشرة آلاف لاجئ إلى أماكن آمنة".

تجدر الإشارة إلى أن جمهوريتي شعب لوهانسك و دونتسك الشعبية- المعلنتين من جانب واحد فى شرق أوكرانيا- كانتا قد أعلنتا، أمس الجمعة، تنظيم عمليات إجلاء لمواطنيهما إلى منطقة روستوف الروسية؛ بسبب تصاعد حدة التوتر في المنطقة الحدودية.

