عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسلحون موالون لروسيا يتهمون الجيش الأوكراني بقصف مواقعهم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أفادت وكالة "رويترز" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن مسلحين انفصاليين موالين لروسيا شرقي أوكرانيا اتهموا الجيش الأوكراني بقصف مواقعهم.

وأكد الكرملين، يوم الثلاثاء، بدء ”عملية سحب مقررة“ لجزء من القوات الروسية المنتشرة عند الحدود مع أوكرانيا.

كما أعلنت موسكو، يوم الأربعاء، انتهاء مناورات عسكرية وسحب جزء من قواتها من شبه جزيرة القرم التي ضمتها العام 2014.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس، الثلاثاء، أنه ”لا يريد حربا سببها أوكرانيا“، مضيفا أنه يريد ”مواصلة العمل“ مع الغرب بشأن الأمن الأوروبي لنزع فتيل الأزمة حول أوكرانيا.

أمريكا: روسيا نشرت 7 آلاف جندي إضافي على حدودها مع أوكرانيا

بايدن وشولتز يطالبان روسيا بخفض التصعيد مع أوكرانيا

لكن هذا الإعلان والتصريحات الروسية، قوبلا بالتشكيك من جانب الغرب.

من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس: ”تماشيا مع تحذيراتنا خلال الأسابيع القليلة الماضية، نرى أن العديد من المسؤولين الروس ووسائل الإعلام الروسية تنشر قصصا يمكن استخدام كل منها ذريعة لغزو“.

وحذر برايس في تصريحات لصحافيين من أن ”ذلك يمكن أن يحدث في أي وقت ويجب أن يكون العالم مستعدا له“.

وبحسب واشنطن، قد ترتبط القصص بـ“اتهامات لأوكرانيا بأنشطة عسكرية في دونباس“، وهي منطقة بشرق أوكرانيا يقاتل فيها انفصاليون موالون لروسيا قوات كييف منذ ثماني سنوات.

وأضاف نيد برايس أنها قد تكون أيضا ”اتهامات كاذبة بالقيام بأنشطة برية أو بحرية أو جوية من جانب الولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، أو حتى اتهامات بتوغل أوكراني أو من حلف شمال الأطلسي في الأراضي الروسية“.

وتابع: ”نحن قلقون بشكل خاص من حقيقة أن الرئيس بوتين ومسؤولين روس آخرين يتحدثون عن إبادة جماعية في دونباس. ليس هناك ذرة من الحقيقة في هذه الاتهامات“.

واشنطن روسيا الولايات المتحدة أوكرانيا الرئيس الروسى القوات الروسية موسكو شبه جزيرة القرم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيوتشر يغلق باب الحديث عن عمر كمال عبد الواحد بعد مؤتمر الإهانة

حسام البدري مدربًا لـ الزمالك؟ ..التاريخ يؤيد والواقع يحكُم

عاجل.. وكالة روسية: الجيش الأوكراني قصف 5 مواقع بقذائف مورتر

الطقس غدًا | أمطار خلال ساعات على عدة مناطق وأجواء شديدة البرودة

العطار يكشف رد فعل شوقي غريب بعد إقالته من المنتخب الأولمبي

انفجار هائل يهز نيويورك.. ووقوع إصابات بين عناصر الشرطة

تسريبات سرية تكشف عن فضيحة مدوية لـ إدارة بايدن ومنتجي لقاحات كورونا.. فيديو

قبل موقعة مصر والسنغال.. 3 أنباء سارة من اتحاد الكرة لـ كيروش

موضوعات متعلقة

أمريكا: روسيا نشرت 7 آلاف جندي إضافي على حدودها مع أوكرانيا

بايدن وشولتز يطالبان روسيا بخفض التصعيد مع أوكرانيا

ترشيحاتنا

تعرف على أبرز الخلايا المناعية التي تساعدنا في محاربة الفيروسات

تقلبات جوية وعدم استقرار.. الأرصاد توجه رسالة تحذيرية للمواطنين بشأن الطقس.. فيديو

اتحاد الكرة: قرار إقالة شوقي غريب إداري فقط.. ولم نناقش مصير فينجادا

مهند لاشين يشعل صراع الأهلي والزمالك على ضمه

هيونداي باليسيد 2023 تظهر أثناء اختبارها بشكل جديد

سعر الدينار الكويتي في البنوك اليوم الخميس 17-2-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة|رفض الزواج منها.. محاولة قتل رشدي أباظة على يد حبيبته

"الإسكندرية للفيلم القصير" على غرار الكبار والجمهور يمنحه صك النجاح.. القائمون على المهرجان يتحدثون لـ صدى البلد عن كواليس الدورة الثامنة

٧ أعوام على الثأر| القصة الكاملة للضربة الجوية المصرية ضد تنظيم داعش في ليبيا

أعراض الغدة الدرقية عند الرجال والسيدات

فيديو

"الإسكندرية للفيلم القصير" على غرار الكبار والجمهور يمنحه صك النجاح.. القائمون على المهرجان يتحدثون لـ صدى البلد عن كواليس الدورة الثامنة

فقدت الوعي بسبب حادث.. هند صبري تتحدث عن حياتها وبدايتها

تصريحاته الجريئة.. خلاف بين ياسمين رئيس وهادي الباجوري

سبب غريب .. أسماء تروي تفاصيل حرقها على يد زوجها "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ