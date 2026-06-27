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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محلل رياضي : المدرب الوطني اللي بيحس بينا .. ومنتخبنا عامل إنجاز في المونديال

إيهاب المصري
إيهاب المصري
هاني حسين

علق إيهاب المصري المحلل الرياضي، على تأهل منتخب مصر لدور الـ32 من المونديال والتعادل في الجولة الأخيرة امام إيران.


وقال المصري في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسؤوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  الرئيس السيسي أعلنها من قبل بأهمية تواجد المدرب الوطني لقيادة منتخب مصر ".

وتابع" المدرب الوطني هو اللي بيحس بينا ويشعر بأحلام الشعب المصري ويحمل طموحاتهم في المحافل الدولية ".


وأكمل إيهاب المصري:" منتخب مصر عامل إنجاز كبير في المونديال والجماهير المصرية عاملة ملحمة تشجيع في شوارع سياتل ".

ولفت إيهاب المصري:"  الشعب المصري سعيد وفرحان بتاهل منتخب مصر ونأمل استمرار دعم المنتخب لتحقيق الإنجازات" 
 

منتخب مصر اخبار التوك شو الفراعنة المونديال كأس العالم

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