ليبيا تشارك في اجتماع جمعية الأمناء العامين في الاتحاد البرلماني العربي

شارك رئيس ديوان مجلس النواب الليبي عبدالله المصري الفضيل في الاجتماع التاسع والثلاثين لجمعية الأمناء العامين في الاتحاد البرلماني العربي الذي انعقد في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار انعقاد المؤتمر الثاني والثلاثون للاتحاد.

وجرى خلال الاجتماع عرض تقرير حول حصيلة أعمال الجمعية منذ آخر اجتماع لها وكذلك مناقشة مشروع الميزانية للسنة المالية 2022 .م والمصادقة عليها بالإضافة إلى اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية السابقة ، وتم أيضا تحديد موعد ومكان وموضوع الاجتماع القادم للجمعية العامة.

وشهد الاجتماع أيضا الموافقة على تجديد فترة الأمين العام للجمعية لولاية ثانية ومخاطبة المجالس العربية للإنضمام للجمعية لتعزيز التعاون العربي المشترك .

واختتم الإجتماع التاسع والثلاثين لجمعية الأمناء العامين في الاتحاد البرلماني العربي بانتخاب رئيس الجمعية ونائبه وثلاثة أعضاء في اللجنة التنفيذية للجمعية.