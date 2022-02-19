انتظام الدراسة بمدارس البحيرة فى أول أيام الفصل الدراسي الثاني

الفصل الدراسي الثاني

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إنتظام سير العملية التعليمية داخل المدارس والمعاهد الازهرية التى تعمل يوم السبت وسط اجراءات احترازية مكثفة وإتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد كما تشهد باقي مدارس المحافظة إنطلاق الدراسة بها غدا الأحد ٢٠ فبراير.

الفصل الدراسي الثاني





وأكد محافظ البحيرة، الانتهاء من كافة الاستعدادات وتشكيل غرف عمليات للتأكد من انتظام سير العملية التعليمية وتطبيق الإجراءات الاحترازية ونظافة المدارس وتفعيل قرارات مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم فى هذا الشأن



وأشار محافظ البحيرة انه تم خلال الفترة الماضية وخلال إجازة نصف العام الدراسي تكثيف الحملات للتأكد من جاهزية واستعداد المدارس من خلال مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية بالتنسيق مع الوحدات المحلية والمرور الدوري على المدارس والتأكد من استعدادها و إنتهاء جميع أعمال الصيانة والإصلاحات بالمدارس من نوافذ ودورات مياه وكهرباء وأسوار وبوابات، وكذا التأكد من جاهزية المباني الجديدة و إنتهاء كافة أعمال الصيانة اللازمة مع إتخاذ الإجراءات الاحترازية والتعقيم التى تكفل الحفاظ على الصحة العامة للطلاب وكذا إزالة أي إشغالات بجوار المدارس ومراجعة أسلاك وأعمدة الإنارة، مع التأكيد على تواجد الزائرات الصحيات بالمدارس مع بداية العام الدراسي، ومتابعة الإلتزام بحضور الطلبة والتلاميذ وهيئة التدريس طابور الصباح وتحية العلم وتحقيق الانضباط الإداري بالمدارس والالتزام بمواعيد الحضور والانصراف الرسمية.

