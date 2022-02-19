جعجع: لبنان يواجه مشروعا كبيرا وبعبدا ليست بخير

اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أنه "إذا كانت بعبدا بخير يكون لبنان بخير واليوم لأن بعبدا ليست بخير كل لبنان باقتصاده وأمنه ليس بخير وكلما سلّمت بعبدا قرار لبنان للوصاية كلما تدهور لبنان وهذا ما هو حاصل اليوم".



وقال جعجع خلال ترشيحه النائب بيار بو عاصي عن المقعد الماروني في بعبدا: "اتفاق مار مخايل خرّب لبنان وأخذه الى جهنم وشعب لبنان لن يركع وسيقف في وجه هذا المشروع الأسود ولبنان الذي نريده ليس لبنان المسيّرات ومعيب زج لبنان بأخطار داهمة كما يحصل اليوم".



وأضاف "أنتم حوّلتم لبنان الى جهنم بسبب تفاهماتكم وفشلكم وصفقاتكم ولبنان الذي نريده هو لبنان الكرامة والحرية والثقافة والبحبوحة هو لبنان السلام والانفتاح والفن".



وتابع "مشروع هيمنة كبير يواجهنا وأنتم قادرون على مواجهته بورقة صغيرة تضعونها في صناديق الاقتراع



وختم "بجهودكم وجهود كل المخلصين لن يعلو صوت فوق صوت الشرعية والمؤسسات ولن يعود هناك صوت يتطاول على الجيش ولا أحد يمد يده على اموال الناس وسيرجع لبنان بلد الازدهار والبحبوحة من جديد".