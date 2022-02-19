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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رصف الطرق

بتكلفة 10 ملايين.. الإنتهاء من رصف عدة طرق وميادين بمركز الدلنجات

رصف الطرق
رصف الطرق

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أنه جاري العمل على إنهاء كافة أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها ، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ م وذلك لتحقيق السيولة المرورية، وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين. 

انتظام الدراسة بمدارس البحيرة فى أول أيام الفصل الدراسي الثاني

الانتهاء من رصف الطرق في الدلنجات 

 

وفي نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات بمتابعة أعمال رصف أحياء ( هندي - الطفلة - المركز - الأقرع - الفخراني - الأشلم - الصاوي - وسط البلد - حي عبود - مساكن المركز )  بإجمالي ١٠ طرق بتكلفة إجمالية ١٠ مليون و٥٠٠ ألف جنية وذلك لتحقيق السيولة المرورية والتيسير على المواطنين .

وأكد المحافظ ، أن مشروعات رصف الطرق لها الأثر الأكبر في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين خاصة في القرى، وتيسير حركة المرور، وتسهيل تحرك المواطنين خلال تنقلاتهم داخل محافظاتهم .

وشدد على التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي الطرق والرصف بالالتزام بالبرنامج الزمني والاشتراطات والمواصفات الفنية للتنفيذ مع حصر جميع الطرق التي تحتاج لرفع كفاءة إدراجها بالخطة القادمة .

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