نيفين جامع: الحكومة حريصة على الارتقاء بقطاع المشغولات الذهبية

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة ان صناعة الذهب والمجوهرات المصرية تتمتع بميزات تنافسية عديدة تؤهل السوق المصري ليكون محور انتاجي وتصديري رئيسي بالدول العربية ودول القارة الافريقية

وأشارت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان صناعة المشغولات الذهبية تعد احدى الصناعات الهامة في مصر والتي توفر احتياجات السوق المحلي والتصدير للاسواق الخارجية وذلك بتصميمات فريدة تحاكي أحدث الموديلات العالمية.

جاء ذلك خلال افتتاح نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والدكتور علي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية لفعاليات المعرض والمؤتمر الأول للذهب والمجوهرات "نيبو 2022" والذي يقام خلال الفترة من 19-21 فبراير الجاري وينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورخالد العناني، وزير السياحة والآثار واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ومحمد المصرى ، النائب الاول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ، والدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية والمهندس هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية باتحاد الغرف التجارية ويشارك في المعرض 30 شركة كبرى عاملة في مجالات صناعة وتجارة الذهب الى جانب عدد كبير من كبار المصممين المحليين والعالميين.

وقالت الوزيرة إن تنظيم هذا المعرض يستهدف تنشيط وتطوير هذا القطاع الهام وزيادة جودة وتنافسية المنتجات الوطنية في السوق المصري، حيث يسهم المعرض في توطين صناعة المشغولات الذهبية في مصر وزيادة صادرات القطاع، وجذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا الحديثه

واكدت اهتمام الدولة والقطاع الخاص بالارتقاء بقطاع صناعة وتجارة المشغولات الذهبية بما يسهم في توفير منتجات متميزة بالسوق المحلي وزيادة تنافسية صادرات المشغولات الذهبية المصرية للاسواق العالمية.