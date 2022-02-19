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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جمهور الزمالك يدعم الفريق قبل موجهة ساجرادا الأنجولى.. شاهد

صدى البلد

حرص جمهور نادى الزمالك على دعم لاعبي الفريق قبل موجهة نادى ساجرادا الأنجولى، في إطار مباريات المجموعة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، ضمن مباريات المجموعة الرابعة.

ودشن جمهور الزمالك هاشتاج “ قاتلوا علي السادسه ”  وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدولا على تويتر وجاءت ابرز التغريدات كالاتى : 

 

تتجه أنظار جماهير فريق الزمالك، مساء اليوم السبت، لمتابعة مباراة الفريق أمام ساجرادا الأنجولى، في إطار مباريات المجموعة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، ضمن مباريات المجموعة الرابعة.

موعد مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي 

تقام مباراة الزمالك مع ساجرادا الأنجولى، اليوم السبت، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، حيث تقام المباراة على ملعب 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواند. 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك 

 وتذاع المباراة عبر شاشات قنوات “بي ان سبورتس”.

ويتطلع الزمالك مع مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون لمصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع النتائج بحصد الفوز خارج الديار أمام ساجرادا، الذي أعلن مدربه روكي سابيري التحدي، مؤكداً في تصريحات تلفزيونية أنه سيلعب بطريقة هجومية.

وكانت بعثة الزمالك غادرت عصر الخميس الماضي من مطار برج العرب متجهة إلى أنجولا، ويستعد الفارس الأبيض لمواصلة مشواره في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفور وصول البعثة إلى العاصمة الأنجولية لواندا، خضع جميع أفرادها لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا في إطار الإجراءات الاحترازية قبل التوجه لمقر إقامة الفريق.

الزمالك ابطال افريقيا نادي الزمالك فيروس كورونا

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