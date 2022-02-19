ترتيب مجموعة الأهلي بعد تعادل المريخ وصن داونز

انتهت مباراة المريخ السوداني مع صن داونز الجنوب أفريقي بالتعادل السلبي في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم السبت ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

والتقى المريخ مع صن داونز على ملعب السلام بالقاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات من دوري الأبطال.

وكان الأهلي قد تعادل سلبيًا خارج دياره مع الهلال السوداني بالأمس في المباراة التي خاضها الفريقان على ملعب الجوهرة الزرقاء في إطار لقاءات الجولة ذاتها.



ويلاقي الأهلي منافسه صن داونز في الجولة الثالثة من منافسات دوري ابطال أفريقيا، بينما يصطدم المريخ بمواطنه الهلال.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1- صن داونز 4 نقاط.

2- الأهلي نقطة.

3- الهلال نقطة.

4- المريخ نقطة.