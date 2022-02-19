محافظ الغربية يتابع انتشار المعدات بالقرى والمدن لمواجهة تداعيات الطقس .. صور

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية انتشار معدات الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب في شوارع قرى ومدن المحافظة وذلك تزامناً مع تعرض المحافظة لموجة من عدم استقرار الأحوال الجوية.

أكد محافظ الغربية أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى وانعقاد غرفة العمليات وإدارة الأزمات المركزية بديوان عام المحافظة والغرف الفرعية بالمراكز والمديريات على مدار 24 ساعة لمتابعة حالة الطقس، في حين تواصل الوحدات المحلية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي في رفع نواتج سقوط الأمطار أولا بأول، من الصباح الباكر، والتمركز في نقاط التمركز المتفق عليها.

ويناشد محافظ الغربية، المواطنين بالبقاء في المنازل وعدم النزول إلا للضرورة القصوى، والابتعاد عن أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية، مهيباً بالسائقين الالتزام بالقواعد المرورية واللوحات الإرشادية، ما يسهل تعامل الجهات المعنية مع مياه الأمطار أولا بأول.



يأتي ذلك في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لموجة من الطقس السيء على أغلب محافظات الجمهورية، وتوقعات بسوء الأحوال الجوية وانخفاض في درجات الحرارة، واحتمالية سقوط أمطار على بعض المناطق.

شاهد ..محافظ الغربية يتابع انتشار المعدات بقرى ومدن المحافظة..صور

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