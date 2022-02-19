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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك خس النص.. إبراهيم فايق يعلق على خروج شيكابالا| ِشاهد

صدى البلد

علق الإعلامى إبراهيم فايق، على تبديل شيكابالا خلال مباراة الزمالك أمام منافسه ساجرادا الأنجولي التى انتهت بالتعادل السلبي في المباراة التي أقيمت علي ملعب 11 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

 

وكتب إبراهيم فايق عبر تويتر: “من وقت خروج شيكابالا والزمالك خس النص.. الفريق كان شغال بشراسة هجومية مميزة.. التوقيت مكانش موفق من كارتيرون الحقيقة”.

 

وانتهت أحداث مباراة الزمالك أمام منافسه ساجرادا الأنجولي ، بالتعادل السلبي في المباراة التي أقيمت علي ملعب 11 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، في دوري أبطال أفريقيا.

الزمالك مازال يلعب طريقة 3-4-3  وفي حالة الهجوم تتحول لـ 3-2-2-3 وفي حالة الدفاع تتحول الى 5-4-1 .

بدأ كارتيرون الشوط الثاني بخروج سيسية ودخول بنشرقي بديلا له .

وجاء نزول بن شرقي ليحرك جبهته بشكل كبير للغاية ونجح في صنع أكثر من كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء

الفريق الانجولي يعاني من سوء التمركز خصوصا في خط الدفاع والكرات الثابتة والزمالك وصل في اقل من 10 دقائق بثلاث كرات داخل المنطقة ولكن فشل في تسجيل الهدف .

وفي الدقيقة 65 خرج شيكابالا ودخل اوناجم وزادت خطورة الجبهة بشكل كبير مع الفاعلية الكبيرة التي يقدمها بنشرقي في الجبهة الأخرى ولكن مازال هناك ازمة في تسجيل الهدف .

وخرج سيف الجزيري ودخل عمر السعيد في الدقيقة 70 على أمل استغلال الكرات العرضية من اوناجم و بن شرقي

وخلال الفترة من الدقيقة 75 حتى الدقيقة 80 تقريبا زادت خطورة الفريق الانجولي ولكن نجح ابو جبل في التصدي للهجمات

ودخل اسلام جابر بديلا لـ المثلوثي في الدقيقة 81 لمحاولة استغلال المساحات الخالية في ظهر لاعبي خط وسط الفريق الانجولي

واستغل الفريق الانجولي حالة “ التوهان ” في خط دفاع الزمالك وعدم تمركزهم بشكل صحيح ولكن مثلما يعاني الزمالك من إنهاء الهجمة يعاني ايضا منها الانجولي .

وفي الدقيقة الاخيرة سدد عمر السعيد كرة في العارضة بعد تمريرة رائعة من اوناجم .

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