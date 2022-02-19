حادث مروع.. إصابة 10 في تصادم بين 39 سيارة بأمريكا

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، بوقوع حادث تصادم كبير في ولاية ويسكونسن الأمريكية، حيث اصطدمت 39 سيارة في طريق عام.

وقالت السلطات الأمريكية، إن الحادث أسفر عن إصابة 10 أشخاص في حادث اصطدام بين 39 سيارة فى ولاية ويسكونسن الامريكية بعد ظهر أمس الجمعة.

فيما نددت الولايات المتحدة الأمريكية، بقرار مجلس الدوما الروسي بدعوة الرئيس فلاديمير بوتين للاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك شرق أوكرانيا.

وحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، انتقد وزير الخارجية أنتوني بلينكين، اليوم الأربعاء، مساعي المشرعين الروس للاعتراف بالمنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا على أنهما مستقلتان، قائلا إن ذلك سيكون غير قانوني ويستدعي رد فعل سريع.

وأضاف أن مثل هذا القرار من شأنه أن "يقوض التزام موسكو المعلن بمواصلة الانخراط في الدبلوماسية للتوصل إلى حل سلمي لهذه الأزمة، ويتطلب استجابة سريعة وحازمة من الولايات المتحدة بالتنسيق الكامل مع حلفائنا وشركائنا".