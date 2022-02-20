نجح فيما فشل فيه البعض.. كابتن وليد مراد يحكي كواليس هبوطه بالطائرة بمطار هيثرو خلال العاصفة "يونيس".. فيديو

قال الكابتن وليد مراد طيار بشركة مصر للطيران ، إنه قبل الهبوط في مطار هيثرو خلال العاصفة "يونيس" تم إبلاغ الركاب بأننا سنقوم بعمل محاولة هبوط في ظل هذه الأجواء ، مؤكدا أن الطائرة بها تليفون وهذا ساعد الركاب في الاتصال بزويهم في إنجلترا أثناء الطيران وابلغوهم أن الجو غير مستقر .

واضاف وليد مراد خلال مداخلة هاتفية في برنامج " المواجهة " المذاع علي قناه " اكسترا نيوز " ، إن ما قمت به من إجراءات ليس مختلف عن الطبيعي وما فعلته كان سيفعله أي طيار ، مؤكدا أن هبوط الطائرة كان ناجح ومتميز وهذا يعود الفضلة له إلي مصر للطيران لأنها هي من علمتنا ماذا نفعل في مثل هذه الأمور .

واوضح وليد مراد ، إن الجميع يعرف إنها رحلة طيران ولكن بالنسبة لنا هي مهمة نقوم بتأديتها علي اكمل وجه بالإضافة إلي تنفيذ جميع إجراءات السلامة وهذا من اجل الوصول بسلام .



