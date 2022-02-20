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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نقابة الأطباء: 80% من الأطباء يحصلون على 2400 جنيه وقوانين حمايتهم حبيسة الأدراج

مهنة الطب
مهنة الطب

أكد الدكتور ابراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الاطباء، أن مصر تأخرت كثيرا بسبب قانون المسئولية الطبية وقانون الاعتداء على المنشآت الصحية وعدم تطبيقهم، قائلا: "هذه القوانين المهمة لحماية الأطباء حبيسة الأدراج، والطبيب يتفقد التدريب والتعليم الطبي والسكن الجيد فى مكان العمل".

وأضاف الدكتور ابراهيم الزيات، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أنهم ينتظرون من البرلمان اقرار قوانين المسئولية الطبية ومواجهة الأسباب التي تؤدي إلى هجرة الاطباء، مفيدا بأن التدريب وبيئة العمل والدخل هم النقاط الأبرز في مواجهة أزمة هجرة الاطباء.

وكشف الدكتور ابراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الاطباء، عن أن 80% من الأطباء في مصر يحصلون على 2400 جنيه وهذه أجور متدنية للغاية بالنسبة للأطباء، بينما 20% فقط من الأطباء يحصلون على رواتب جيدة.

نقابة الأطباء عضو مجلس نقابة الاطباء قانون المسئولية الطبية برنامج حديث القاهرة الإعلامي خيرى رمضان كريمة عوض

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