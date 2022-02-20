نائبة تتقدم باقتراح برغبة بشأن إنشاء سوق مجمع لخدمة مركز ساحل سليم والمراكز المجاورة

تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة بشأن إنشاء سوق مجمع بمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط لخدمة أهالي المركز والمراكز والقرى المجاورة، مشيرة إلى أن أهالي المركز يعانون حاليا من العشوائية في حركة البيع والشراء، في سوق عشوائي بوسط المدينة، يتسبب في تكدس الحركة المرورية، ومعاناة طلاب المدارس للوصول لمدارسهم، وتعطيل حركة المرور داخل المدينة.

وأشارت النائبة سناء السعيد إلى أن السوق الذي يقام حاليا يقع في وسط المدينة في منطقة مدارس، لافتة إلى أنه كان هناك في السابق أرض مخصصة للسوق، إلا أنه تم الاستيلاء عليها بوضع اليد من قبل البعض وبيعها، وبالتالي أصبح السوق الذي يقام حاليا عشوائيا.

ولفتت النائبة سناء السعيد إلى أن مركز ساحل سليم من المراكز الأولى المندرجة كمركز نموذجي ضمن مبادرة حياة كريمة، وبالتالي على المحافظة حسن إدارة التخطيط لمركز ومدينة ساحل سليم، وتخصيص مكان لإقامة السوق ضمن تخطيط المركز ليكون بالشكل اللائق كمركز نموذجي في هذه المبادرة.