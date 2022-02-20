باحث بجامعة القاهرة يكتشف آثار أقدام ديناصورات تاريخها الجيولوجي 70 مليون سنة.. كساب يحكي لـ«صدى البلد» كواليس رحلاته الاستكشافية ويوضح أبرز صعوباتها

الدكتور وليد جمال كساب لـ “صدى البلد”:

هذا الكشف العلمي يعد من أهم الاكتشافات بالصحراء الشرقية بمنطقة المثلث الذهبي

أوزان الديناصورات التي اكتشفنا آثارها من 500 إلى 900 كيلو جرام وأطوالها من 4 إلى 5 أمتار

بالرغم من انقراضها منذ ملايين السنين، إلا أن شغف عدد كبير منا نحو الديناصورات يزداد يوما بعد يوم، حيث يبحث الجميع دائما عن معلومات عن شكل الحياة فى ذلك الوقت، للتعرف على ما إذا كانت الديناصورات شكلا واحدا ونوعا واحدا فقط أم عدة أنواع وأشكال، وتفاصيل حياة الديناصورات.

وفي هذا الإطار، أجرى موقع “صدى البلد” حوارا مع الدكتور وليد جمال، كساب أحد أعضاء الفريق البحثي بجامعة القاهر،ة الذي اكتشف أول آثار لأقدام الديناصورات في الصحراء الشرقية بمصر.

وإلى نص الحوار

حدثنا عن حدث اكتشاف آثار اقدام الديناصورات لأول مرة؟

هذا الكشف العلمي يعد من أهم الاكتشافات بالصحراء الشرقية بمنطقة المثلث الذهبي، بدأنا العمل على تسجيل هذه الآثار منذ عام 2018 فى وقت اكتشافها، وبعد الانتهاء من الأبحاث والاستكشافات تأكدنا أنها آثار أقدام ديناصورات، وتم توثيق الاكتشاف بنشر ورقة بحثية في مجلة “جيولوجيكال” العلمية العالمية (logical Journal Geo) في نهاية شهر ديسمبر 2021.

آثار أقدام الديناصور

كيف تم اكتشاف هذا الأثر؟

عام 2017، كان أعضاء هيئة التدريس فى رحلة علمية للطلاب داخل القسم لربط العامل الأكاديمى بالواقع، ولفت الأثر نظر أحد أعضاء هيئة التدريس ونوه إلى أنه أثر لزاحف كبير، فأخذت المعلومة وتم العمل على هذا الأثر، حيث قمت بتصويره ودراسته فى الجبل، ثم قمت بالتواصل مع عدد من الخبراء والمتخصصين وباقى أعضاء الفريق البحثى حتى وصلنا فى النهاية إلى أن هذا الأثر لنوع من الديناصورات.

الفريق البحثى من جامعة القاهرة

ما أنواع الديناصورات التى تم اكتشافها؟

آثار أقدام الديناصورات هى لأنواع مختلفة من الديناصورات آكلات اللحوم والأعشاب بأحجام مختلفة، أوزانها من 500 إلى 900 كيلو جرام، وأطوالها من 4 إلى 5 أمتار على أسطح طبقات الحجر الرملي النوبي بجنوب الصحراء الشرقية، والتى يرجع تاريخها الجيولوجي إلى أكثر من 70 مليون سنة، وكانت تعيش فيما يعرف بالعصر الكريتاسي العلوي الذي بدأ منذ نحو 100 مليون سنة وحتى عمر 66 مليون سنة مضت.

الدكتور وليد كساب

وكيف يتم اكتشاف الآثار أو الحفريات الخاصة بالكائنات؟

يقوم أعضاء هيئة التدريس بـ رحلات استكشافية فى الصحراء وفى الأماكن التى يتم دراستها بطريقة جيدة، حيث من الممكن أن يكون هناك أثر مادى على وجود آثار لكائنات أصبحت غير موجودة أو حفريات محفوظة داخل الصخور.

كما أن هناك طرقا أخرى كثيرة يمكن من خلالها اكتشاف أشياء علمية، مثل الأقمار الصناعية الحديثة المخصصة، والتى تتميز بدقة عالية يمكن من خلالها رؤية الأشياء بجودة عالية.

ولكن نحن نعتمد أكثر على الرحلات الاستكشافية التى نقوم بها كل فترة، والتى من خلالها نجحنا فى الحصول على حفريات قيمة.

عملية الاستكشاف

ماذا عن الاستكشافات العلمية الأخرى التى تم اكتشافها؟

تم اكتشاف حفريات لأكبر سلحفاة بحرية عملاقة فى أفريقيا، وتم نشر البحث فى مجلة عالمية كبيرة، كما تم اكتشاف سحلية مائية طولها 12 مترا، وهيكل كامل بنسبة 80%، وعملية استخرجها استغرقت 20 يوما.

تسجيل الفريق البحثى للملاحظات

ما الإجراءات التى يتم اتخاذها قبل الرحلة الحقلية؟

هناك إجراءات على صعيدين، أولهما الصعيد الأمنى، حيث إن الأماكن التى نزورها بعيدة عن الطرق وبعض الأماكن تكون على الحدود، فلا بد من وجود تصريحات من الهيئات المعنية لتسهيل فترة الرحلة، والتى يجب أن نحضر لها قبل بدء الرحلة بفترة.

والصعيد الآخر هو الترتيب للحقل ذاته، حيث يتم عمل دراسات على المنطقة والنظر إلى الدراسات الأخرى، واتخاذ الاحتياطات الخاصة بفريق البحث، من المأكل والمشرب، وارتداء ملابس ملائمة مثل “بنطلون جينز وقميص بكم وحذاء سميك برقبة"، بالإضافة إلى الأدوات التى نستخدمها مثل الشاكوش ومقياس الرسم والبوصلة.

التعرف على الآثار

ما المدة التى يحتاجها الفريق البحثى فى الرحلات الاستكشافية؟

العملية الحقلية شيء أساسى في الاستكشافات التى نقوم بها، وتحتاج إلى وقت طويل، بخلاف دراسات أخرى تحتاج إلى وقت قصير مثل التقاط بعض الصور فى الجبل أو أخذ بعض العينات، ولكن العمل على الفقريات يحتاج إلى وقت كبير، ومن الممكن أن تستمر عملية البحث عن حفرية يوما أو أسبوعا أو شهرا، وفى وقت آخر يمكن أن نستمر فى البحث عدة أسابيع دون الحصول على أى عينة.

كيف يتم استخراج العينات أو الحفريات من أماكنها؟

نحاول المحافظة على العينة التى تم اكتشافها، ونضيف إليها عددا من المواد التى تجعلها قوية وتمكننا من استخراجها، حيث من الممكن أن يكون باقى الهيكل بجانب تلك العينة، فعملية الاستخراج تكون بشكل دقيق جدا، وذلك على حسب الهيكل الذى تم اكتشافه.

هل تنظم كلية العلوم رحلات استكشافية للطلاب؟

كلية العلوم تنظم رحلات تعليمية للطلاب بقيادة أعضاء هيئة التدريس، لتطبيق ما تم دراسته داخل المعامل والمحاضرات، وتكون هذه الرحلات إلزامية على الطلاب، ومن خلالها يتعرفون على كيفية عملية الاستكشاف، كما يتعرفون على الصخور.

ما الصعوبات التى تواجه أعضاء الفريق البحثى أثناء عملية الاستكشاف؟

يمكن أن تكون الصعوبات فى التصريحات التى تأخذ شهورا قبل انطلاق الرحلة، بالإضافة إلى العملية المادية التى نحتاجها والتى لم تكن متاحة طول الوقت، بالإضافة إلى الإمكانيات عالية الجودة مثل كاميرا ذات دقة عالية، والبحث العلمى الذى نقوم به بعد عملية الاستكشافات.

خطوات عملية الاستكشاف

هل هناك رحلات بحثية خلال الفترة القادمة؟

هناك رحلة تعليمية طلابية خلال شهر مارس لطلاب الفرقتين الثالثة والرابعة، بالإضافة إلى وجود رحلة بحثية لأعضاء هيئة التدريس فى الواحات البحرية والوادى الجديد.

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