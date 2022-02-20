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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

تجارة حلوان: الدراسة منتظمة وملتزمون بتقليل أعداد الطلاب للتباعد الاجتماعي

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أكدت الدكتورة أمانى فاخر، عميد كلية التجارة وإدارة أعمال جامعة حلوان، انتظام الدراسة بشكل كامل وطبيعي داخل الكلية سواء داخل مقر الكلية في الحرم الجامعي بجامعة حلوان، أو مقر الكلية فى الزمالك.

وكانت جامعة حلوان، اليوم الأحد، بدأت باستقبال طلابها لليوم الثاني على التوالي، في الفصل الدراسي الثاني (الترم الثاني)  للعام الجامعي 2021-2022، وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية من كورونا  حرصا على سلامة الطلاب والعاملين.

وصرحت “فاخر”، لـ“صدى البلد”، بأن الكلية تتبع جميع الإجراءات الاحترازية بشأن ارتداء الماسك الطبي “الكمامة” لجميع منتسبي الكلية داخل أو خارج المدرج وبحرم الكلية، إضافةً إلى ضرورة اتباع التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل المدرج الواحد.

وأضافت عميد تجارة حلوان، أن الكلية ملتزمة بتعليمات المجلس الأعلى للجامعات بشأن سير الدراسة بصورة طبيعية مع الأخذ فى الاعتبار تقليل أعداد المجموعات الخاصة للطلاب.

عميد صيدلة حلوان: الكلية شهدت إقبالا كبيرا من الطلاب

وفى سياق متصل، قال الدكتور سامح سرور، عميد كلية الصيدلة جامعة حلوان، إن الكلية قد بدأت الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجامعي 2021 / 2022 (الترم الثاني) حيث انتظمت الدراسة في أول أيامها أمس، حيث شهدت الكلية أقبال كبير من قبل الطلاب فى اليوم الثانى من أيام الترم الثاني .

وصرح الدكتور سرور فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الكلية أنهت كافة الإجراءات الخاصة باستقبال الطلاب بالفصل الدراسي الثاني من توزيع المقررات وإعداد الخطط الدراسية، وتجهيز مستلزمات المعامل الدراسية.

وأضاف عميد كلية الصيدلة، أن الكلية تتبع جميع الإجراءات الاحترازية بشأن ارتداء الماسك الطبي “الكمامة” لجميع منتسبي الكلية داخل أو خارج المدرج وبحرم الكلية، بالإضافة إلى ضرورة اتباع التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل المدرج الواحد.

وأشار أن الكلية تشهد حضور كامل للطلاب بدون الاعتماد على نظام التعليم الهجين الاونلاين نظرآ لكون الكلية كلية عملية تعتمد على الحضور المباشر للطلاب لخوض محاضراتهم العلمية العملية .

وطالب الدكتور سامح الطلاب ببذل المزيد من الجهد لمواصلة التفوق، مؤكداً أن الكلية وضعت الإمكانيات لمساعدتهم على التفوق، وتوفير كل سبل الراحة لهم، بالإضافة إلى ضرورة التعاون في تطبيق الإجراءات الوقائية حفاظا على سلامتهم من فيروس كورونا.

وكانت جامعة حلوان أعلنت تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، استعداداتها لبدء الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2021-2022، وذلك في ظل تطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

 وكان قد صرح  الدكتور ممدوح مهدى القائم باعمال رئيس جامعة حلوان أن الدراسة منتظمة بالجامعة منذ بداية اليوم الاول للفصل الدراسي الثاني، وأن الجامعة قد أنهت  عمليات التعقيم و التطهير لكافة المباني. من القاعات و المدرجات والمدن الجامعية و المباني الادارية حيث كانت هذه العمليات تتم بصورة دورية.

وقد  أشار إلى أن جامعة حلوان تتخذ كل التدابير اللازمة لتحقيق حماية صحة وسلامة الطلاب من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتحديد الطاقة الاستيعابية بالغرف حرصًا على أبنائنا الطلاب. 

جامعة حلوان تنظم لطلابها برنامج التعليم المدني بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة

و نوهت الجامعة إلى أنه سوف يتم تطبيق تعليمات الحكومة بمنع دخول الطلاب والعاملين و اعضاء هيئة التدريس غير المتلقين للقاح إلا فى حالة وجود مسحة أو تحليل يثبت عدم الإصابة كورونا حديث ، و ذلك حفاظا على صحة منتسبى الجامعة و سلامتهم.

وبحسب الخريطة الزمنية للعام الجامعى الجارى، تستمر الدراسة بالفصل الدراسى الثانى، لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهى فى 9 يونيو المقبل، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى خلال شهرى يونيو ويوليو المقبلين، وفق نظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها.

وتستعد الجامعات لانطلاق الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى  2021 / 2022 بتطبيق صارم للاجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا ، والتشديد على تطبيق كافة الاجراءات أثناء انتظام الدراسة.

وكانت عدد من الجامعات الحكومية بدأت فى إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول، على مدار الأيام الماضية، على أن يتم استكمال إعلان النتائج مع بداية التيرم الثانى واتاحتها الكترونيا للطلاب.

 

جامعة حلوان تجارة حلوان صيدله حلوان انتظام الدراسة الفصل الدراسي الثاني الترم الثاني

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