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رئيس التحرير
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برلمان

تطوير طريق رشد..

توصية برلمانية بإدراج الطريق الدولي الساحلي ضمن حياة كريمة

النائب وحيد قرقر
النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل بمجلس النواب

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن تهالك طريق (رشد- إدكو- المعدية) وصولاً إلى المعمورة بطول 33 كم بالرغم من أهمية الطريق في الربط بين عدد من القرى ذات الكثافات السكانية العالية، وكذلك في الرابط بين محافظتي البحيرة والإسكندرية.

وأوضح محمد زين الدين، أن طريق (رشد – إدكو – المعدية) وصولا إلى المعمورة وهو طريق فردى ذو اتجاهين بطول 33 كم، وبالرغم من أهمية الطريق إلا أنه على حاله منذ سنوات طويلة ولم تحدث به عمليات صيانة أو رصف، ويوجد به العديد من الحفر الكبيرة والعشوائية والمطبات والتى تتسبب بالحوادث بشكل يومي.

من جانبه أعلن حسام بدر الدين، رئيس الادارة المركزية لبحوث الطرق بالهيئة العامة للطرق والكباري، أن هذا الطريق مدرج بخطة العام المالي المقبل ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣.

وردا على سؤال النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، رئيس الاجتماع، بشأن موعد بدء العمل في التنفيذ، أكد رئيس الادارة المركزية لبحوث الطرق بالهيئة العامة للطرق والكباري، أنه سيتم العمل اعتبارا من ١ يوليو ٢٠٢٢ لتطوير الطريق.

كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة بشأن تهالك الطريق الرابط بين الطريق الدولي الساحلي وشارع 45 بالإسكندرية رغم أهمية هذا الطريق في ربط مراكز محافظة البحيرة بمدينة الاسكندرية.

وأشار النائب إلى معاناة المواطنين بسبب كثرة الحفر وتهالك فواصل الكباري، وهو الأمر الذي يسبب ضررا بالغاً بالسيارات، فضلا عما ينتج عنه من حوادث كثيرة.

وأشار إلى أن هذا الطريق له أهمية كبيرة للمواطنين لأنه يخدم مراكز محافظة البحيرة وكذلك جميع القادمين من مدينة الإسكندرية والمتجهين إلى أبو قير والمعمورة ووسط الإسكندرية، إلا أنه يحتاج لإعادة تهيئة من جديد.

وقال زين الدين: الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي أهمية كبيرة بملف الطرق، باعتباره شريان البناء والتنمية، وهناك إنجازات كثيرة في هذا الملف لم يسبق لها مثيل.

من جانبه أكد حسام بدر الدين رئيس الادارة المركزية لبحوث الطرق بالهيئة العامة للطرق والكباري، أن هذا الطريق لا يتبع الهيئة.

من جانبه وجه وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل، رئيس الاجتماع، بعمل دراسة لاحتياجات الطريق الدولي الساحلي، على أن يتم إدراجها ضمن مبادرة حياة كريمة.

من جانبه أكد محمد خيري، مدير مديرية الطرق والكباري بمحافظة البحيرة، أنه صدر أمر بالعمل على تطوير الجزء الواقع بمحافظة البحيرة بطول ٥ كيلو وسيتم الانتهاء منها العام المالي الحالي والمقبل.

الاسكندرية رئيس الإدارة المركزية حياة كريمة مجلس النواب محافظة البحيرة الطريق الدولى

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