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رئيس التحرير
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جامعة حلوان: جدول زمني لتسكين الطلاب بالمدن.. ونحرص علي سلامة الجميع.. وإطلاق خطة للأنشطة الطلابية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

جامعة حلوان:


      _جدول زمني لتسكين الطلاب بالمدن الجامعية

  • حرصنا علي تطبيق كافة المواصفات البيئية بالمدن الجامعية
  • نحرص علي تطبيق الاجراءات الوقائية من كورونا  
  • بدانا خطة الانشطة الطلابية للفصل الدراسي الثاني

بدأت الجامعات، الفصل الدراسي الثاني وأعلن المجلس الأعلى للجامعات جاهزية المدن الجامعية لاستقبال الطلاب بحسب القدرة الاستعابية للمدن بالجامعات، وذالك وسط التشديد والمتابعة اليومية للالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بكافة المدن الجامعية على مستوى الجمهورية.

وأعلنت جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، استقبال الطلاب والطالبات بالمدن الجامعية بالفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2021-2022،  في ظل تطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وصرح  الدكتور ممدوح مهدى القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان أن الدراسة منتظمة بالجامعة منذ بداية اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني، وأن الجامعة أنهت عمليات التعقيم والتطهير لكافة المباني من القاعات و المدرجات والمدن الجامعية و المباني الإدارية حيث تتم هذه العمليات تتم بصورة دورية.

وقال الدكتور ممدوح مهدى ، إن الجامعة وضعت جدولا زمنيا لتسكين الطلاب المغتربين بالمدن  لمنع الزحام والتكدس بين الطلاب.

وأكد الدكتور ممدوح مهدى على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا ، خلال استقبال الطلاب مع الالتزام بإجراء عمليات تعقيم موسعة للمدن بصورة دورية للوقاية من كروونا .

الاشتراطات الصحية

واشار إلى انه يتم إجراء متابعة دورية لتطبيق الاشتراطات الصحية على كافة العاملين بالمطابخ وصالات الطعام فى المدن الجامعية، لتوفير المواصفات البيئية السليمة فى المدن الجامعية بجامعة حلوان وإجراء كافة الإجراءات اللازمة لسلامة الطلاب .

كما نوه إلى أن جامعة حلوان تتخذ كل التدابير اللازمة لتحقيق حماية صحة وسلامة الطلاب من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتحديد الطاقة الاستيعابية بالغرف حرصًا على أبنائنا الطلاب.

وأعلنت كليات جامعك حلوان أنه قد تم تقليل عدد الطلاب بالمدرجات والقاعات وتقسيم الفرق الدراسية بالجداول علي فترات وأيام مختلفة لمنع التكدس الطلابي داخل الجامعك وتطبيق للاجرائات الوقائية . 

ونوهت الكليات الي بدء تنفيذ خطة الانشطة الطلابية للفصل الدراسي الثاني وبدء معسكرات الجوالة والمشاركات المجتمعية بالمبادرات و تنفيذ رحلات لمحافظات مصر ضمن مبادرة اعرف بلدك بجانب تنفيذ الانشطة الرياضية و الفنية . 

ونوهت الجامعة إلى أنه يتم تطبيق تعليمات الحكومة بمنع دخول الطلاب والعاملين و اعضاء هيئة التدريس غير المتلقين للقاح إلا فى حالة وجود مسحة أو تحليل يثبت عدم الإصابة كورونا حديث، وذلك حفاظا على صحة منتسبى الجامعة وسلامتهم.

وأشارت الجامعة  إلى إتاحة الجرعة المُعززة للتطعيم ضد فيروس كورونا لجميع مُنتسبي المجتمع الأكاديمي من أصحاب الأمراض المزمنة، بنقاط التطعيم المتاحة بها.

كما ان الجامعة. ملتزمة بتعليمات  المجلس  الاعلي للجامعات باستمرار وفع حالة الاستعداد القصوي في  المستشفيات الجامعية  لدعم الجامعات في إجراءات المواجهة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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